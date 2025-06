La Thuile svela i tracciati della Coppa del Mondo: enduro inedito, downhill spettacolare

A una settimana dal via, sale l’attesa per l’unico round italiano con formula doppia Enduro–Downhill della WHOOP UCI Mountain Bike World Series, in programma a La Thuile dal 3 al 6 luglio.

Il programma è serrato: prove libere per entrambe le discipline il venerdì, gara Enduro e qualifiche Downhill il sabato, finali Downhill la domenica. Con il ritorno dell’Enduro a La Thuile dopo quattro anni e il debutto assoluto del Downhill, non c’è dubbio: i grandi protagonisti di questo weekend saranno i tracciati di gara.

Oggi l’annuncio ufficiale: da un lato vengono finalmente svelate le prove speciali Enduro (EDR); dall’altro, viene pubblicata in anteprima la mappa ufficiale del tracciato Downhill (DH), attesissima da atleti e pubblico, con punti di interesse, accessi e dettagli tecnici.

Per l’Enduro, quella di La Thuile sarà la sesta tappa stagionale del circuito, in calendario immediatamente dopo la Val di Fassa. Per il Downhill, invece, si tratta del quinto appuntamento della stagione, che segue anch’esso una tappa trentina: quella della Val di Sole.

Possiamo finalmente entrare nel vivo della tappa valdostana, analizzare i dati principali e iniziare a intuire che tipo di gara ci aspetta.

L’Enduro: quattro speciali tra creste, storia e la scarica di adrenalina notturna

La competizione Enduro di La Thuile si disputa su un’unica giornata di gara, articolata su quattro prove speciali: tre tracciati alpini spettacolari, autentici e profondamente legati all’identità della località, a cui si aggiunge una speciale in notturna, che renderà il sabato sera un appuntamento da non perdere, con un finale inedito per il mondo dell’Enduro.

Il percorso complessivo misura 48 km, con 1.300 m di dislivello pedalato in salita, 1.750 m coperti con impianti di risalita e oltre 2.700 m di dislivello in speciale.

Chi pensava che a La Thuile l’Enduro sarebbe stato solo un contorno rispetto al Downhill dovrà ricredersi: le prime tre prove speciali, da sole, sommano oltre 13,5 km di percorso cronometrato e 2.520 m di dislivello negativo.

Gli atleti utilizzeranno gli impianti di risalita Bosco Express e Chalet Express per raggiungere le PS1 e PS3, mentre l’accesso alla PS2 avverrà con un trasferimento interamente pedalato, lungo ben 14 km per 880 metri di dislivello positivo, tra singletrack alpini e paesaggi di alta quota.

Ecco il dettaglio dei tracciati:

PS1 – Sentiero K

Il trail dove tutto è cominciato nel 2013, uno dei simboli della località e della filosofia “natural” di La Thuile.

3,5 km di lunghezza e 660 m di dislivello negativo.

PS2 – Col Croce

Rientra in gara uno dei sentieri più amati dai rider, raggiunto attraverso uno spettacolare trasferimento in singletrack che risale il vallone del Lago d’Arpy fino alle fortificazioni ottocentesche poste a 2.400 m.

4 km di lunghezza e 940 m di dislivello negativo.

PS3 – Cresta Chaz Dura Express (new entry)

Un vero monster stage: quasi 6 km e 920 m di dislivello negativo, con partenza panoramica a oltre 2.500 m di quota sul monte Chaz Dura, con vista sul Monte Bianco e sulle cime della Valle d’Aosta. Il trail inizia su una lunga cresta tecnica e spettacolare per poi tuffarsi verso valle, intersecando il trail storico del Mulino fino a Pont Serrand.

PS4 – Speciale in notturna "The NightFall"

550 m di lunghezza e illuminazione completa con palloni luminosi. Un concentrato di energia e atmosfera, con arrivo direttamente nello stadio finale di gara davanti al pubblico.

Il Downhill: un tracciato nuovo, tecnico e spettacolare

A La Thuile la UCI Downhill World Cup fa il suo debutto su un tracciato totalmente nuovo, progettato e realizzato tra il 2024 e il 2025 appositamente per l’occasione. La pista misura 2,3 km con 641 metri di dislivello negativo e interpreta perfettamente lo spirito della località: pendenza, alternanza tra tratti naturali e sezioni lavorate, linee libere e varietà tecnica.

Il tracciato, fresco di realizzazione, è destinato a evolversi visibilmente durante il weekend: le sezioni naturali si modificheranno rapidamente, con radici e sassi che emergeranno run dopo run, offrendo molteplici scelte di linea. La capacità di interpretare il terreno sarà decisiva. Nessuna run sarà scontata: si prevede una gara aperta, tecnica e imprevedibile.

Gli atleti raggiungeranno la partenza tramite funivia DMC, mentre il pubblico potrà salire con la seggiovia Bosco Express fino all’inizio del percorso.

Tutta la pista è costeggiata da una comoda strada sterrata (Comino), che consente agli spettatori di seguirne l’intero sviluppo da cima a fondo, incrociando il percorso in 11 punti e accedendo a numerose varianti nel bosco. Qui sarà possibile avvicinarsi all’azione e osservare passaggi spettacolari come:

il Road Gap, un salto imponente sopra la strada;

la Off Camber Section, tratto in contropendenza tecnico e impegnativo;

la celebre sequenza di curve Shangai, da affrontare a grande velocità.

Il pubblico potrà inoltre contare su quattro punti ristoro dislocati lungo il percorso: uno in zona partenza, uno presso il Pool Jump, uno in prossimità del primo grande Road Gap, e uno all’arrivo, vicino alle tribune e alla zona prato.

Ci sono diverse modalità per assistere alla gara di DH: tribuna, area prato e accesso in quota tramite impianti di risalita, per seguire i passaggi più spettacolari da bordo pista.

