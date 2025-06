Vittone e G. Borre in grande evidenza a Chies d’Alpago (BL)

Quarto e penultimo appuntamento, ieri, a Chies d’Alpago (Belluno) con gli Internazionali d’Italia Series per le categorie Open e Juniores e, in una giornata caldissima, grandi protagonisti sono stati Andreas Vittone e Gabriel Borre, entrambi sul podio nelle rispettive categorie.

Nella Open Donne, gara senza storia con la cilena Catalina Vidaurre Kossmann (Specialized Chile) a fare immediatamente il vuoto e imporsi in solitaria con il crono di 1h 23’33”. In nona posizione Nicole Pesse (Cs Carabinieri; 1h 34’41”) che mantiene la maglia di capoclassifica Elite; 12° Giulia Challancin (Four Es; 1h 37’32”). In campo maschile perde soltanto nel finale del terreno Andreas Vittone (Tsa Beltrami; 1h 20’11”) che conclude in terza posizione, attardato di poco più di un minuto dal campione europeo Simone Avondetto (Wilier-Vittoria; 1h 19’02”), e piazza d’onore al compagno di sodalizio Juri Zanotti (Wilier-Vittoria; 1h 19’16”). Al decimo posto, secondo Under 23, Gabriel Borre (Beltrami Tsa; 1h 23’59”) categoria che vede vincitore, 8° assoluto, Giulio Peurzzo (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 23’21”).

Nelle Juniores Donne ancora un successo straniero, grazie alla slovena Tereza Serkezi Marusa (Cube Next Gen; 57’20”). Al 6° posto Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 01’16”). Al maschile, vittoria di Elia Rial (Scott Racing Team; 59’24”). Buona ottava posizione di Paolo Costa (Gs Lupi; 1h 01’45”); 31° Fabien Borre (Cicli Lucchini; 1h 06’40”); 59° e 60° Thierry Philippot e Lamberto Falchi (Gs Lupi; 1h 12’22”).

Pista

Fase di qualificazione – Area Nord - del Trofeo delle Regioni 2025 su Pista riservato alle categorie Juniores, Allievi e Esordienti, martedì 1 luglio, dalle 14, al velodromo Roberto Battaglia di Busto Garoldo (Milano), dove sarà presente la Rappresentativa valdostana.

Il responsabile del settore Pista del Comitato valdostano della Fci, Federico Martinet, ha convocato sette atleti: Kristian Blanc (Ciclistica Trevigliese; Juniores); Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team; Allieva primo anno); Siria Valenti (Gs Lupi Valle d’Aosta) e Learco Hervé Collé (Cs Lys; Esordienti secondo anno); Giulia Renzulli, Alessia Pellicanò, Mattia Milanaccio (Cs Lys; Esordienti primo anno).