Ciclismo: Gabriel Borre tricolore nell’Xcc-Short track a Chies d’Alpago

Più che un Campionato Italiano, un assalto valdostano alla gloria. La prima giornata dei Tricolori di Short Track XCC, andata in scena ieri a Chies d’Alpago, ha regalato emozioni, colpi di scena e — soprattutto — quattro splendide medaglie agli atleti della Valle d’Aosta, con una prestazione collettiva che profuma di squadra compatta e in grande crescita.

La medaglia più pesante, quella del metallo più pregiato, la conquista Gabriel Borre, che con un nono posto assoluto nella Open maschile si è laureato Campione Italiano Under 23. Una gara tiratissima, vinta dal solito Juri Zanotti (Wilier-Vittoria) in 21’44”, che ha preceduto Luca Braidot (Fiamme Oro) e Simone Avondetto, ma che ha visto il valdostano della Beltrami Tsa tagliare il traguardo in 22’52”, primo tra gli Under e visibilmente emozionato all’arrivo. Splendida anche la gara di Andreas Vittone, quinto assoluto con il tempo di 22’08”.

Sul versante femminile, un’altra certezza: Nicole Pesse (Carabinieri), che torna sul podio con il bronzo nell’Open Donne, chiudendo terza in 21’41” alle spalle della vincitrice Greta Seiwald e della sempre combattiva Chiara Teocchi. Il cronometro parla chiaro, ma anche la forma: Pesse è in netta ripresa e promette fuoco e fiamme nelle prove lunghe. Da segnalare anche il quarto posto assoluto e oro Under 23 per Sara Cortinovis.

La sorpresa — e che bella sorpresa — arriva dai giovanissimi. Nelle Esordienti Donne primo anno, Aurora Lecca (Gs Lupi) regala alla Valle un bellissimo argento, chiudendo a 11’31” a una manciata di secondi dalla vincitrice Maddalena Gatto (Team Giomas). Podio anche per Matilde Anselmi (Orange Bike Team), argento tra le Allieve Donne primo anno, che ha lottato fino all’ultimo metro contro Beatrice Maifré. Ottime prestazioni di squadra anche con Martina Bosonin 15°.

Sfiorano il podio per un soffio le Juniores: Elisa Giangrasso è quarta a soli 11” dalla medaglia, dopo una gara generosa e costante. La vittoria è andata a Nicole Azzetti, davanti a Pellizotti e Ferri.

Tra gli Juniores maschi, 11° Alessandro Fantone e 22° Fabien Borre, entrambi del Cicli Lucchini, in una gara dominata da Ettore Fabbro. Anche qui, la presenza valdostana si fa sentire.

Spazio poi alle categorie giovanili, dove la pattuglia rossonera ha lasciato il segno. Tra gli Allievi secondo anno, buon 12° posto per Pietro Mantasia (Gs Lupi), mentre tra gli Esordienti secondo anno troviamo Amélie Cerise (8ª) e Siria Valenti (11ª) tra le ragazze, Claudio Fianco (28°) e Federico Bruzzo (43°) tra i maschi.

Nella categoria Esordienti primo anno maschile, Raphael Tremblan (6°) è il migliore dei valdostani, seguito da Joel Philippo (10°) e Michel Careri (14°). Più staccati Alessio Catona (40°), Ilan Bianquin (23°) e Nicolò Salice (27°).

Una pioggia di piazzamenti, ma soprattutto una conferma: la scuola valdostana della mountain bike è viva, corre forte e si fa rispettare anche a livello nazionale. L’appuntamento di Chies d’Alpago continua oggi con le gare Junior e Open, e domani si chiude con le prove riservate agli Allievi ed Esordienti, in una tre giorni che profuma di mini-mondiale.

Con un oro, due argenti e un bronzo già in tasca, i nostri hanno ancora benzina nelle gambe e fame di medaglie. La Valle d’Aosta pedala, e sogna.