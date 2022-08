Trail: Pont e Janin sono i vincitori del Tour Trail Valle d’Aosta

Con la White Peaks Skyrace di Valtournenche, disputata sabato scorso, si è chiusa l’edizione 2022 del Tour Trail Valle d’Aosta. A vincere il circuito regionale dedicato alle prove di trail sono stati Marcella Pont e Joel Janin.



Tra le donne, Pont ha totalizzato 97,50 punti, precedendo Ilaria Lo Prete (95,61) e Giada Macrì (93,72). Quarta e quinta posizione per Alessandra Betteo (90,61) ed Emanuela Lanza (78,17). Janin ha superato quota cento al termine delle quattro gare disputate. Ha vinto con 116,80 punti, davanti a Raffaele Bottegal (98,05) e ad Andrea Valcher (96,90). Quarto posto per Francesco Mura (96,23) e quinto per Guido Boi (93,72).



Definito anche l’elenco dei finisher, ovvero quegli atleti che hanno partecipato e concluso tutte e quattro le gare del circuito (Castle’s Trail, Traverse Trail, Torgnon Pink Trail e White Peaks Skyrace). Sono Marcella Pont, Ilaria Lo Prete, Giada Macrì, Alessandra Betteo, Emanuela Lanza, Chantal Raisin, Joel Janin, Raffaele Bottegal, Andrea Valcher, Francesco Mura, Guido Boi, Francesco Carbone, Mauro Vierin, Maurizio Pallais, Michele Piana, Michele Nania, Riccardo Bacca, Edy Paganin, Giovanni Giuseppe Bracotto, Valentino Simone Facci, Luca Tajana, Attilio Luboz e Fabio Rigotti.



Il Défi Vertical ha ancora due gare in calendario: domenica 14 agosto a Morgex e domenica 21 agosto a Issime. In via di definizione il programma delle premiazioni, previste ad Aosta probabilmente nel mese di settembre.