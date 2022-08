Trail: La Scalata al Bivacco Cravetto chiuderà l’edizione 2022 del Défi Vertical

Il Défi Vertical 2022 si deciderà in due settimane. Venerdì 12 e domenica 14 si gareggerà a Morgex - che torna a ospitare gare del circuito dopo sei anni - domenica 21 agosto invece tocca alla Scalata al Bivacco Cravetto.

La gara di Issime si disputa da tempo, in più di una occasione è stata scelta dai grandi protagonisti dei vertical, ma per la prima volta farà parte del circuito regionale, quest’anno articolato su sei prove. La Scalata al Bivacco Cravetto sarà la tappa conclusiva, utile a definire le classifiche, così come i finisher che verranno premiati durante la festa finale in programma ad Aosta.

Il percorso di Issime misura 7.3 chilometri e presenta un dislivello positivo di 1.480 metri, con partenza dal centro di Issime e arrivo agli oltre 2.400 metri del bivacco. Spazio ai grandi e ai piccoli: in programma per domenica 21 agosto anche un mini trail riservato ai giovani fino ai 15 anni.

In base all’età correranno su uno dei quattro percorsi previsti che misurano dai 500 ai 3.000 metri.

Il costo dell’iscrizione della gara vertical è di 25 euro, quota che dà diritto anche ai servizi di assistenza lungo il percorso, al pacco gara e al buono pasto. Per questa edizione non sono previsti portali online per potersi iscrivere.

Tutte le adesioni verranno prese direttamente alla partenza, domenica 21 agosto, a partire dalle 7 di mattina. La gara scatterà alle 8.30, mentre il mini trail non competitivo si svolgerà alle 10.

L’organizzazione è affidata alla Pro Loco di Issime, che si è da poco rinnovata e che ha molte idee per il futuro.