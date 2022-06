"Vertical Saint-Marcel", sabato 18 giugno la terza prova del circuito

Nella giornata di sabato 18 giugno si correrà la 2a edizione del "Vertical Saint-Marcel", la terza prova del circuito Défi Vertical dopo le tappe di Fénis e Valtourenche.

Buono il riscontro della iscrizioni, visto che i pettorali messi a disposizione dall'organizzazione sono stati 300. La prova si corre sulla distanza di 7 chilometri (1.268 metri dislivello positivo), lungo un percorso che si snoda tra vecchie mulattiere, borghetti, castello, santuario e mulini. Partenza da Saint-Marcel, arrivo al sito minerario di Servette.

In griglia di partenza, tra gli altri, sono attesi Xavier Chevrier, Alex Déjanaz, Mathieu Brunod, Dennis Brunod, Enzo Mersi e Gabriele Gazzetto, vincitore del Vertical Finestra di Cignana disputato a inizio mese. In ambito femminile occhi puntati su Gloriana Pellissier, Noemi Junod, Annalisa Faravelli e Charlotte Bonin, attesa in griglia di partenza una settimana dopo il matrimonio.

Dalle 7 alle 8.45 consegna dei pettorali, partenza alle 9.15, con cerimonia di premiazione fissata per le 15.