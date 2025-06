Jacques Chanoine e Christine Vicquery in trionfo a Cogne

Si è chiusa a Cogne l’edizione 2025 di Soirée Vertikal, circuito serale e infrasettimanale di gare di sola salita che fa segnare ancora una volta numeri da record. Gran finale con “La Mine à bout de souffle”, sulla distanza di 2,9 chilometri (460 metri D+), che ha premiato Jacques Chanoine e Christine Vicquery, vincitori dell’ultima prova stagionale.

La gara assoluta è stata vinta da Jacques Lino Chanoine (Calvesi) che ha concluso in 18’51”, battendo il record di Sébastien Guichardaz dello scorso anno (19’00”). Alle spalle di Chanoine si è piazzato Massimo Farcoz (US Malonno), staccato di 13 secondi; terzo l’atleta di casa Fabien Guichardaz (Apd Pont-Saint-Martin), a 53”. Quarta e quinta posizione per Pietro Segor (Monterosa; 19’52”) e Sébastien Guichardaz (Apd Pont-Saint-Martin; 20’05”).

In campo femminile successo di Christine Vicquery (Inrun), al traguardo con il crono di 25’06”, davanti a Michela Comola (Apd Pont-Saint-Martin; 25’36”) e a Lucia Bellini (Lo Contrebandjé; 25’45”). Quarto posto per Valeria Poli (Apd Pont-Saint-Martin; 25’56”) e quinta per Anais Cornaz (Lo Contrebandjé; 26’04”).

La tappa di Cogne ha inoltre assegnato un premio speciale, in ricordo di Elisa Arlian e Jean Daniel Pession, la giovane coppia morta sullo Zerbion lo scorso anno. L’organizzazione di Soirée Vertikal ha così deciso di stilare una classifica di combinata, prendendo in considerazione gli abbinamenti definiti all’atto dell’iscrizione e sommando i tempi delle due prove individuali. A vincere sono stati Massimo Farcoz e Lucia Bellini con il crono di 44’50”, davanti a Didier Chanoine e Anais Cornaz (46’37”) e a Jacques Chanoine e Aline Ollier (46’56”).

Dopo quattro prove, a vincere il circuito sono stati gli under 22 André Philippot (Apd Pont-Saint-Martin) e Anais Maluquin Segor (Lo Contrebandjé), gli under 44 Massimo Farcoz (US Malonno) e Michela Comola (Apd Pont-Saint-Martin) e Christine Vicquery (Inrun) pari merito, gli over 45 Matteo Giglio (Runcard) e Marlène Jocallaz (I Griffoni - GDF).

Si conclude così Soirée Vertikal 2025, che ha nuovamente fatto segnare il tutto esaurito. Ieri sera, a Cogne, sono stati oltre 400 i concorrenti che hanno tagliato il traguardo della prova, prima di ritrovarsi per il pasta party, le premiazioni e la festa. Perché Soirée Vertikal è anche un momento per condividere la passione per lo sport e la montagna e staccare dalla routine settimanale. Un successo crescente, anno dopo anno, per quelle “sparate verticali” che prima tolgono il fiato, per poi regalare grandi soddisfazioni.