Dieci edizioni di Licony Trail: il 7 giugno una data speciale

Il Licony Trail taglia il traguardo delle dieci edizioni: la prima è datata 2013 ed è stata una delle prime gare a essere organizzate sul territorio regionale. Tutto è iniziato da una 25 chilometri tra i sentieri di Morgex e La Salle, che negli anni sono diventati teatro anche di una prova più lunga, prima di 60 e poi di 70 chilometri. Una pausa per il Covid e per la difficile ripartenza tra il 2020 e il 2022, poi il ritorno in calendario e alle origini, di nuovo con un’unica distanza accessibile a tutti.

Sabato 7 giugno si tornerà ancora una volta sugli stessi sentieri, sull’anello da 25 chilometri (dislivello positivo di 1.650 metri) che assegnerà punti per il Tour Trail della Valle d’Aosta. L’evento della Valdigne quest’anno è infatti la terza prova del circuito valdostano, che si è aperto a marzo a Verrès, per poi fare tappa ad aprile ad Arnad.

Confermato il tracciato di gara, che rispetto alle ultime edizioni non presenta particolari modifiche. La neve in quota si sta lentamente sciogliendo, le comunità di Morgex e La Salle stanno intanto lavorando sui sentieri a valle per la consueta pulizia e la messa in sicurezza. Nei prossimi giorni verrà inoltre effettuata la tracciatura.

Il weekend dedicato alla corsa si aprirà venerdì 6 giugno, alle ore 18, con il tradizionale Baby Licony Trail, una prova per i giovani tra i 6 e i 14 anni, che animerà il centro di Morgex. Una vera e propria festa per i più piccoli, che si concluderà con la merenda e la premiazione dei migliori tre di ogni categoria. L’iscrizione, gratuita, potrà essere effettuata alla Pro Loco di Morgex oppure alla partenza pochi minuti prima del via.

Le adesioni alla gara sono invece accettate su wedosport.net entro giovedì 5 giugno. La quota è di 35 euro e comprende il pacco gara con maglietta celebrativa, birra e pasta party. Sarà possibile iscriversi anche la mattina della competizione, tra le 7 e le 8:30, con un supplemento di 10 euro. La partenza è prevista per le ore 9 dal centro di Morgex, tutti i finisher riceveranno un bicchiere leggero e pieghevole, ideale da utilizzare sui sentieri durante le gare o gli allenamenti.

Il Licony Trail è organizzato dallo sci club Valdigne, in collaborazione con la Pro Loco di Morgex e con il supporto delle Amministrazioni comunali di Morgex e La Salle.