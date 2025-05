Caccia ai record della cronoscalata Introd-Les Combes

Si avvicina la diciassettesima edizione della cronoscalata Introd-Les Combes, che si svolgerà mercoledì 28 maggio e che per il terzo anno consecutivo sarà organizzata dall’associazione sportiva Inrun.

A oggi, sono oltre 150 gli atleti già iscritti alla prima gara del calendario regionale delle martze a pià, valida anche per il campionato regionale di corsa in montagna Fidal. L’evento aprirà dunque la nuova stagione dell’Avmap, che di recente ha cambiato guida ed è ripartita con grande entusiasmo.

Il percorso, ormai classico, si snoda lungo il suggestivo sentiero che dal castello di Introd sale verso il villaggio di Les Combes: una cronoscalata di quasi 3 chilometri, con un dislivello positivo di 450 metri, aperta agli adulti e alle categorie giovanili (Cadetti e Allievi). Partenza individuale, ogni 15 secondi, dalle 18:30 in avanti. Parte la caccia al record della gara femminile e di quella maschile; chi riuscirà a battere il tempo di Charlotte Bonin (21’12” del 2018) o di Xavier Chevrier (17’29” realizzato nel 2023) vincerà un premio in denaro messo in palio dall’organizzazione.

Ad anticipare la cronoscalata sarà anche quest’anno la corsa non competitiva “Around the castle”, aperta ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Introd. Via alle 18, per un giro nei dintorni del castello, luogo che ospiterà anche il pasta party e le premiazioni.