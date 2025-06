Tutto pronto per il 5° Vertical Saint Marcel “Prosciuttiamo a 1000”, l’edizione del 1° lustro.

Confermato il classico percorso di sola salita da 7 km e 1268 m d+ con partenza dalla Valdotaine e arrivo alle splendide Miniere di Servette davanti alla galleria 1815.

Gli atleti correranno passando lungo i luoghi simbolo del nostro paese scoprendo il castello, i villaggi medioevali di Enchasaz e Seissogne, i forni, i mulini e granai, il Santuario ottocentesco di Plout, le varie Cappelle, fino alle miniere, luogo magico e ricco di aneddoti.

320 atleti al via (numero chiuso 300 + inviti) con sold out raggiunto con largo anticipo per la quinta volta consecutiva.

3 punti idrici/ristori lungo il percorso. Tanta musica, grande tifo, fotografi non mancheranno.

Anche quest’anno sarà un evento di alto livello tecnico con importanti nomi al via. A partire dal maratoneta René Cuneaz vincitore della scorsa edizione, il senatore Dennis Brunod, il gemello di Cogne Fabien Guichardaz, il figlio d’arte Mathieu Brunod, il piemontese Matteo Siletto, André Philippot (3° nel 2024). Al femminile sfida aperta tra la giovane atleta dell’esercito Noemi Junod, Michela Comola, Stefania Canale. La lista però non finisce qua, ci saranno altri nomi che non possono ancora essere svelati.

I record da battere sono: al maschile il tempo di 50’32’’ fatto registrare da Xavier Chevrier alla prima edizione del 2019, e al femminile il tempo di 1h02’05” siglato dalla giovane Maddalena Somà nel 2023.

Per celebrare questo 1° lustro è stata “coniata” un’inedita medaglia finisher in essenza di noce.

Per questa quinta edizione è prevista anche una classifica speciale (SPECIAL FIVE) dedicata a squadre da 5 elementi. Questa verrà stilata con la sommatoria dei vari singoli tempi. Quale sarà il team più veloce?