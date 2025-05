Thedy e Bonin vincono a tempo di record la cronoscalata Introd-Les Combes

Serata da record a Introd, dove ieri - mercoledì 28 maggio - si è corsa la diciassettesima edizione della cronoscalata tra Introd e Les Combes, organizzata per la terza volta dall’associazione sportiva Inrun. Gli iscritti alla corsa di apertura del circuito regionale delle martze a pià hanno superato quota 300, mentre i primati della gara femminile e di quella maschile sono entrambi stati abbattuti.

Lungo i 2,8 chilometri (450 metri D+) della prova individuale, con partenza ogni 10 secondi, non c’è stata sfida. È stato netto il dominio di Daniel Thedy, portacolori dell’Apd Pont-Saint-Martin che ha chiuso in 16’45”, battendo nettamente il 17’29” fatto registrare da Xavier Chevrier due anni fa e rifilando addirittura 1’33” al secondo classificato, Didier Dario Chanoine (Atletica Sandro Calvesi). Terza posizione per Matteo SIletto della Polisportiva Bairese, staccato di 2’03”, con Didier Abram (Apd Pont-Saint-Martin) e Davide Cheraz (Run Fast) a completare la top 5 e accreditati con lo stesso tempo: 18’55”.

In campo femminile, ancora protagonista Charlotte Bonin, che ha vinto in 21’07” andando a ritoccare di cinque secondi il suo precedente primato (21’12”), datato 2018. La portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi ha fatto segnare la trentesima prestazione assoluta e ha concluso davanti a Noemi Junod (22’08”) della Polisportiva Sant’Orso e a Christine Vicquery (23’03”) dell’Inrun. Quarta e quinta posizione per Elisabetta Negra (Inrun), all’arrivo in 23’51”, e per Federica Barailler (Apd Pont-Saint-Martin) in 24’19”.