Farcoz e Bonin si aggiudicano anche la tappa di Saint-Oyen

Massimo Farcoz e Charlotte Bonin hanno vinto anche Lo Drette di Matouffie, terza e penultima prova del circuito serale e infrasettimanale Soirée Vertikal. Ieri - mercoledì - a Saint-Oyen, nuovo successo del portacolori dell’US Malonno e dell’atleta Calvesi, già protagonisti nella tappa inaugurale di Issogne.

Massimo Farcoz ha fatto registrare il miglior tempo assoluto, andando a coprire i 2 chilometri (490 metri D+) in 17’33”, due secondi in più del riferimento fatto segnare lo scorso anno da Sebastien Guichardaz. Ieri sera, alle spalle di Farcoz, lotta a distanza tra i gemelli Chanoine (Lo Contrebandjé), con Jacques che ha chiuso con 26” di ritardo dal vincitore e ha avuto la meglio sul fratello Didier, terzo a 43” dalla vetta. Quarta posizione per Pietro Segor (Monterosa Fogu) in 18’37”, quinto Alex Déjanaz (Montagnesprit) in 18’39”.

Dominio assoluto di Charlotte Bonin, che oltre al successo di inizio stagione a Issogne si è imposta anche nella seconda tappa di Gignod. Sulla rampa di Saint-Oyen, Bonin ha trionfato in 21’58”, precedendo anche in questa occasione Michela Comola (Apd Pont-Saint-Martin) in 23’11” e Christine Vicquery (Inrun) in 23’16”. Quarto e quinto posto per Axelle Vicari (GS Orecchiella; 23’18”) e Lucia Bellini (Lo Contrebandjé; 23’54”).

Ancora una volta grande partecipazione al circuito organizzato da Technosport. Alla terza prova sono partiti quasi 390 concorrenti, a cui si sono aggiunti una quarantina di giovani che hanno invece corso l’ultima tappa della stagione di Soirée Enfants, un mini circuito non competitivo che nasce per avvicinare le future generazioni al mondo della corsa.

Soirée Vertikal si concluderà invece a Cogne mercoledì 4 giugno, quando si svolgerà La Mine à bout de Souffle, tappa finale del circuito. Le iscrizioni sono già chiuse da giorni: esauriti i pettorali a disposizione con 477 atleti pre-iscritti.