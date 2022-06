Giochi Nazionali Estivi Special Olympics. ricco medagliere per gli atleti della VDA

I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, di Torino hanno rappresentato il più grande evento nazionale di sempre dedicato alle persone con disabilità intellettive per numeri di atleti coinvolti e discipline sportive proposte.

Hanno coinvolto, infatti, tremila atleti, provenienti da tutta Italia, che hanno gareggiato in 20 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, karate, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis, tennistavolo.

La Valle d’Aosta è stata rappresentata dalla polisportiva Ecole du Sport, presente con due delegazioni: nel nuoto, alla prima esperienza ad un evento nazionale, guidato dall’allenatrice Valentina Canesso affiancata da Roberto Ronca, e nel golf, che invece può vantare una discreta esperienza, grazie ad una bella collaborazione con il Golf Club Courmayeur e Grandes Jorasses, che da oltre sei anni ha aperto la propria struttura ospitando ragazzi della polisportiva che si possono così allenare con regolarità.

Il lavoro è stato premiato e i ragazzi tornano dal Royal Park I Roveri con un bilancio straordinario: i migliori punteggi assoluti maschile e femminile rispettivamente per Mirko Pascale e Martina de Siena, ma tutta la squadra è salita sul podio nelle varie divisioni.

La squadra di golf

Argento per Alex Salvadori, Bronzo per Claudia Zecca e Oro par Alissia Cairo, con i suoi 9 anni l’atleta più giovane della manifestazione golfistica. Anche i ragazzi del nuoto fanno incetta di medaglie: due ori, con Alberto Mantovani che vince la propria divisione M3 nei 25m Stile libero, e Lorenzo Targhetta nell’M2 25m Dorso; tre argenti con Alessandro Trevisan, secondo nell’M6 25m Dorso; Andrea Grivon nell’M1 25m sl e Roxana Matei F7 25msl. Due i terzi posti, per Marzia Ricci nei 25msl F11 e Alex Grivon nei 25m dorso cat.M3. Buona prestazione infine, per Elisa Guala, sesta nella divisione F6 25msl.