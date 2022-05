Ciclismo: Ganten La MontBlanc Granfond

Il 12 giugno 2022 torna la Ganten La MontBlanc Granfondo, una sfida impegnativa ed emozionante per seguire la propria passione in sella a una bici. Ad attendere i ciclisti percorsi mozzafiato sotto lo sguardo attento del Re delle Alpi, il Monte Bianco.Alla sua nona edizione la Ganten La MontBlanc Granfondo, tra le prove più suggestive del calendario FollowYourPassion, torna ad animare la Valle d’Aosta e promette ancora una volta altissimi standard di ospitalità, servizi, percorsi, livello della competizione e panorami.

SPORT E RELAX

Sport, ma non solo. La Ganten La MontBlanc Granfondo permette di vivere la propria passione circondati dall’affetto di amici e famigliari. Courmayeur è pronta anche quest’anno all’invasione pacifica delle due ruote con una proposta culturale, enogastronomica, di benessere e natura adatta a tutti. Nel week end di gara sono previste numerose attività pensate per ciclisti di tutte le età e di tutti i livelli, oltre a occasioni per divertirsi insieme ai propri cari con momenti dedicati al relax, alla buona musica e al buon cibo.

PERCORSI

I percorsi dell’edizione si snodano da Courmayeur verso La Salle, Saint Nicolas, il Colle San Carlo (il GPM della corsa a 1.915 metri) e La Thuile per poi rientrare a Courmayeur.

DISTANZE

Il percorso medio è di 88km e 2030m di dislivello, il percorso lungo è di 109km e 3210m di dislivello.

PER SAPERNE DI PIU