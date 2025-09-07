ciclismo: Valle d’Aosta sugli scudi nella Coppa Italia di Saint-Nicolas

. In estrema sintesi, l’ottima due giorni degli atleti valdostani alla due giorni di Saint-Nicolas, conle ottime prestazioni di Matilde Anselmi, Aurora Lecca, Raphael Tremblan e Pietro Mantasia.

La classifica di giornata di Coppa Italia vede il dominio assoluto della Lombardia, che chiude a 192 punti, davanti alla Valle d’Aosta (168) e al Veneto (161); bene anche Valle d’Aosta 2, 8° a quota 121. La classifica generale, e definitiva della Coppa Italia giovanile 2025 vede la vittoria, per sole nove lunghezze, del Veneto sulla Lombardia – 696 a 687 punti – e terzo posto consolidato dalla Valle d’Aosta, che sale a quota 638.

Negli Allievi Donne secondo anno, vittoria in volata della lombarda Mariachiara Signorelli (38’48”) sulla veneta Nicole Righetto (a 1”). Al maschile, grande prestazione di Pietro Mantasia (Gs Lupi), quarto, con 44” di ritardo dal vincitore, il lecchese Filippo Cazzaniga (56”03), che ha preceduto il pugliese Walter Vaglio (a 5”) e il ligure Stefano Piras (a 24”). Al 21° posto Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; a 5’01”); 27° Christian Faita (Gs Lupi; a 6’00”); dal 38° al 41°: Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB), Cesare Fontanelle (Gs Lupi), Matteo Abbate (Cicli Lucchini) e Sebastian Amadei (Cicli Lucchini).

Negli Allievi Donne primo anno s’impone con margine Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 40’07”) davanti alla friulana Nicole Trampus (a 37”) e alla lombarda Federica Nicoli (a 40”). In 8° posizione Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; a 4’32”); 13° e 14°, dell’Orange Bike Team, Martina Bosonin e Arlyn Sposito. Grande prestazione di squadra al maschile, con il terzo posto di Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 49”), il 6° di Michel Careri (Orange Bike Team; a 1’48”) e l’8° di Joel Philippot (Gs Lupi; a 2’17”) nella gara che ha visto arrivare appaiati i lombardi Matteo Jacopo Gualtieri (44’04”) e Mattia Acanfora (a 1”); 24° Alessio Catona (Gs Lupi).

Negli Esordienti Donne secondo anno vittoria della veneta Irene Righetto (27’10”). In 7° posizione Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 1’28”); 13° Siria Valenti (Gs Lupi; a 3’04”); 16° Anna Lini (Orange Bike Team; a 4’07”). Nei mschi s’impone il veneto Giulio Grazian (34’54”). All’11° posto Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 1’44”); 24° Andrea Ianniello (Cicli Lucchini; a 3’15”); 27° Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 3’49”); 37° e 38° Learco Hervé Collé (Cs Lys) e Cédric Berlier (Orange Bike Team); 40° Federico Evoli (Cicli Lucchini).

Negli Esordienti Donne primo anno e Aurora Lecca (Gs Lupi; 26’50”) a dominare la gara, seguita da Vittoria Bondi (a 1’52”) e dalla toscana Ilary Ceccarelli (a 2’07”). Al 7° posto Alessia Pellicanò (Cs Lys; a 3’01”); 12° Giulia Renzulli (Cs Lys; a 4’14”); 16° Michela Clerin Fontan (Cs Lys); 21° Gaelle Migliorini (Orange Bike Team). In campo maschile, successo del lombardo Nicolò Ferrari (36’45”). In 17° e 18° posizione Giovanni Marti (Cicli Lucchini; a 4’04”) e Nathan Evolandro (Gs Lupi; a 4’28”); 21° Ilan Bianquin (Gs Lupi); 23° Sergio Zigliani (Orange Bike Team); 25° Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB); 27° Nicolò Fonte (Cicli Lucchini); dal 30° al 32° Nicolò Salice (Gs Lupi), Mattia Milanaccio (Cs Lys) e Mathias Faita (Gs Lupi); 34° e 35° Filippo De Gaetano e Alex Voyat (Vc Courmayeur MB).