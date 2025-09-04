Campionato italiano e Coppa Italia nel fine settimana a Saint-Nicolas

Sabato 6 e domenica 7 settembre, Saint-Nicolas diventerà il centro nazionale del Cross country olimpico, con il Gs Lupi Valle d’Aosta impegnato nell’organizzazione del Campionato italiano Team relay per Comitati – il via alle 15 - e, il giorno successivo, dall 9, l’ultima tappa di Coppa Italia giovanile.

Il selezionatore del Comitato Fci Vd’A, Moreno Philippot, per la Staffetta ha convocato 12 atleti: Matilde Anselmi, Amélie Cerise, Michel Careri, Claudio Fianco (Orange Bike Team); Aurora Lecca, Pietro Mantasia, Joel Philippot, Raphael Tremblan, Federico Bruzzo, Christian Faita (Gs Lupi); Andrea Ianniello (Cicli Luccchini); Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB).

Per la Coppa Italia 15 i selezionati: Matilde Anselmi, Amélie Cerise, Michel Careri, Claudio Fianco (Orange Bike Team); Aurora Lecca, Siria Valenti Pietro Mantasia, Joel Philippot, Raphael Tremblan, Federico Bruzzo, Christian Faita (Gs Lupi); Andrea Ianniello (Cicli Luccchini); Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; Giulia Renzulli, Alessia Pellicanò (Cs Lys).



CM MountainBike

Proseguono i Campionati Mondiali di MountainBike, nel Valais (Svizzera), con Crans Montana che ospiterà, il 9, l’Xcc – Short track, la Team relay mista l’11 e l’Xco dal 12 al 14, con la categoria Elite in gara l’ultima giornata. Sono venti gli atleti convocati dal commissario tecnico Mirko Celestino e, tra questi, Martina Berta (Cse) e Nicole Pesse (Cs Carabinieri).



CM Enduro

Assegnato, l’1 settembre, il titolo Mondiale di Enduro che, al femminile, è andato alla canadese Elly Hoskin (35’13”). Ottava e miglior azzurra al traguardo, Nadine Ellecosta (36’21”); 28° Sophie Riva (Black Arrows; 40’31”).