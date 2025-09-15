Al Gs Lupi l’ottava tappa del Gp Giovanissimi ad Arnad

Fa ‘il pieno’ l’ottava tappa del Grand Prix Giovanissimi Valle d’Aosta 2025 che, ieri pomeriggio, ad Arnad, ha visto transitare sotto lo striscione d’arrivo duecento ‘biker’ in erba. Oltre ai valdostani, la località della Bassa Valle ha accolto giovani atleti da tutto il Piemonte, con la partecipazione dei sodalizi del Canavese, Alessandria, Biella, Vercelli e Cuneo. Nella classifica per società, sul gradino più alto del podio sale di nuovo il Gs Lupi Valle d’Aosta, davanti all’Orange Bike Team e al sodalizio organizzatore di giornata, il Vtt Arnad.

G1 * Successo, al femminile, di Yael De Rosso (Vc Courmayeur MB), che ha preceduto il duo del Cs Luy: Emma Pramotton e Jane Maffeis. Nei maschietti a imporsi è Luca Dorio (Gs Godioz) davanti a Marcel Denarier (Cicli Lucchini) e Mattia Bellon (Gs Lupi Valle d’Aosta).

G2 * Vittoria di Daphne Bruzzone Fontananova (Vtt Arnad) seguita da Coralie Collé (Cs Lys) e da Ginevra Montrosset (Gs Godioz). Al maschile successo di Cesare Mancinelli (Orange Bike Team) davanti a Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB) e al compagno di sodalizio Tommaso Montaldo (Orange Bike Team).

G3 * Nella competizione femminile s’impone Elodie Gérard (GranParadiso Bike) che precede Maeline Lazier (Cs Lys) e Arianna Pinet (Vtt Arnad). Nei maschi è Mathis Marchi (Orange Bike Team) che ha la meglio su Henry Perruchon (Gs Lupi) e sul biellese Tommaso Merci (Rive Rosse).

G4 * È Céline Pellissier (Orange Bike Team) a precedere Nadine Daguin (Vtt Arnad) e Anaïs Blanc (Gs Lupi). In campo maschile, doppietta Orange Bike Team grazie a Sebastian Leo e Christophe Cortese, con terza piazza ad André Frassy (Gs Lupi).

G5 * L’alessandrina Emma Beatrice Valeri (Ua Cyclign Team) precede la cuneese Ambra Balbis (Vigor) e Marta Rizzo (Gs Lupi). Al maschile, Julien Marchi (Orange Bike Team) è seguito da Liam Janin (Vtt Arnad) e da Simone Dorio (Gs Godioz).

G6 * All’alessandrina Sofia Longo (Ua Cycling Team) il successo di categoria, seguita da Amélie Berlier (Orange Bike Team) e Nicole Désandré (Gs Godioz). È il biellese Matteo Bertona (Rive Rosse) che ha la meglio sull’alessandrino Edoardo Giacobbe (Ua Cycling Team) e su Gabriele Pession (Orange Bike Team).