Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta: il podio della Team Relay a St-Nicolas

Saint-Nicolas, in Valle d’Aosta, sabato pomeriggio teatro del Campionato italiano di Staffetta per Comitati, un’avvincente ed emozionante gara di MountainBike – con protagonisti atleti delle categorie Allievi ed Esordienti - che al termine dei quattro giri ha incoronato il quartetto della Lombardia, che con un’ottima strategia ha avuto ragione della Liguria e della Valle d’Aosta, anche quest’ultima autrice di una grande rimonta nel giro conclusivo.

Grande rimonta nei due giri conclusivi e maglia tricolore che indossa la squadra di Lombardia 1, con Matteo Jacopo Gualtieri, Nicolò Ferrari, Mariachiara Signorelli e Filippo Cazzaniga, sul traguardo con il crono complessivo di 45’20”. Sulle piazze d’onore del podio, al secondo posto la Liguria (Mattia Oliveri, Stefano Piras, Cecilia Carzolio, Simone Zunino; a 50”) e, bronzo, a Valle d’Aosta 1, grazie a terzetto ‘Orange’ Michel Careri, Claudio Fianco, Matilde Anselmi e il ‘Lupo’ Joel Philippot, quartetto attardato di 59”).

Al 7° posto Valle d’Aosta 2, con Stefano Pisano (Vc Couramayeur MB), Federico Bruzzo, Aurora Lecca e Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta); 16° Valle d’Aosta 3: Christian Faita (Gs Lupi) Andrea Ianniello (Cicli Lucchini), Amélie Cerise (Orange Bike Team), Raphael Tremblan (Gs Lupi).

Domenica seconda e conclusiva giornata di gare, con l’ultima tappa della Coppa Italia giovanile, e orario della prima gara fissato alle 9.