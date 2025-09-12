Martina Berta argento con la Staffetta azzurra a Crans Montana (SUI)

Con una prestazione maiuscola, Martina Berta contribuisce in maniera significativa a portare il sestetto azzurro alla medaglia d’argento nella Team Relay dei Campionati Mondiali di MountainBike, gara disputata ieri pomeriggio, a Crans Montana (Svizzera).

Squadra italiana sempre nelle prime due posizioni, a battagliare spalla a spalla con i francesi. L’Elite Juri Zanotti (9’42”) al lancio è secondo, attardato di 6” dallo svizzero, Under 23, Finn Treudler (9’36”); in seconda frazione passa al comando l’Under 23 Elian Paccagnella (10’00”).

In terza, fa segnare il miglior crono tra tutte le atlete Martina Berta (11’21”) e mantiene il comando delle operazioni. Al quarto cambio è la volta della Junior Elisa Ferri (12’44”) che cede il comando, e una cinquantina di secondi, alla Under francese Olivia Onesti; Ferri che lascia il testimone alla Under 23 Valentina Corvi (11’38”) che transita per prima all’ultimo cambio, con una manciata di secondi di vantaggio sulla Francia, in gara con la Junior Lise Revol (12’09”).

Tratto conclusivo che si decide a favore dei transalpini, sul tracciato con l’Elite Joshua Dubau (9’45”), che con il tempo conclusivo di 1h 05’14” ha la meglio sullo Junior Ettore Fabbro (10’23”) che porta l’Italia all’argento con il crono complessivo di 1h 05’48.

Medaglia di bronzo ai padroni di casa della Svizzera, con Finn Treudler, Lewin Iten, Ramona Forchini, Fiona Schibler, Anja Grossmann e Nino Schurter, al traguardo in 1h 06’47”).

Martina Berta, con Nicole Pesse, sarà di nuovo sul tracciato elvetico, sabato 13 settembre, alle 14, nella rincorsa dell’iride Xco della categoria Elite.