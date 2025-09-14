Ciclismo: Orange Bike Team sul podio del Campionato di società a Carona

La graduatoria di giornata vede in vetta la Ktm Academy Le Marmotte, con 684 punti, a precedere l’Mtb Academy Giaveno (654) e, appaiate al terzo posto, l’Orange Bike Team e il GagaBike, a quota 446; al 14° posto il Gs Lupi Valle d’Aosta (208). La classifica generale finale vive sulla conferma delle prime tre posizioni: prima Le Marmotte (2404) davanti all’Academy Giaveno (2179) e, terza, l’Orange Bike Team, con 1685 punti. Al quarto posto il GagaBike (1281) scavalca i Gs Lupi, che si porta a 1236 punti. A livello individuale, di rilevo le vittorie di Matilde Anselmi, Paolo Costa e Michel Careri

Nelle Juniores Donne s’impone Matilde Vecchiarelli (Ktm Academy Le Marmotte; 1h 08’14”) seguita da Eva Ponzini (GagaBike; a 4’40”) e da Giorgia Salvi (Vanotti; a 6’41”), con quarto posto di Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; a 7’32”). Gradino alto del podio colorato di rossonero al maschile, grazie alla prestazione di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; ), con il compagno di sodalizio Lamberto Falchi (Gs Lupi) che chiude al 15° posto.

Negli Allievi secondo anno la vittoria va a Stefano Piras (Quiliano; 49’40”). Al 9° posto Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 2’28”); 24° Christian Faita (Gs Lupi; a 7’09”); 29° Cesare Fontanelli (Gs Lupi); 34° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB).

Negli Allievi Donne primo anno sale sul gradino più alto del podio Matilde Anselmi (Orange Bike Team) a precedere, di 1’15”, Federica Nicoli (Speed Bike) e, di 2’12”, Marta Malinverno (Novagli). In 10° posizione Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; a 7’22”); 15° Martina Bosonin (Orange Bike Team); 17° Arlyn Sposito (Orange Bike Team). Ed è ancora ‘Orange’ la vittoria al maschile, grazie a Michel Careri (Orange Bike Team; 51’17”) che ha la meglio, per 23”, di Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno) e, di 1’07”, di Raphael Tremblan (Gs Lupi). Al 25° posto Alessio Catona (Gs Lupi).

Negli Esordienti Donne secondo anno s’impone Eleonora Flaviani (Novagli). Dal 7° al 9° posto, Amélie Cerise (Orange Bike Team), Anna Lini (Orange Bike Team) e Siria Valenti (Gs Lupi); 17° Elena Albertazzi (Orange Bike Team). Nei maschi vittoria di Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 39’48”). Al 17° e 18° posto Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 5’23”) e Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 5’24”); 50° Cédric Berlier (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne primo anno vittoria di Vittoria Bondi (Beltrami Ts); al 15° e 19° posto, dell’Orange Bike Team, Neve Lucchetti e Gaelle Migliorini). In campo maschile successo di Nicolò Ferrari (Melavì Tirano; 39’21”). In 17° posizione Sergio Zigliani (Orange Bike Team; a 8’32”); 26° Ilan Bianquin (Gs Lupi); 30° Nicolò Salice (Gs Lupi); 48° Mathias Faita (Gs Lupi).

MountainBike

Prova conclusiva, oggi, a Camino (Alessandria) della Coppa Piemonte Xco, dove si registra la vittoria di Alessia Pellicanò e il podio di Andrea Verduci.

Nella categoria Open s’impone l’Under 23 Matteo Magnin Prino (Boscaro; 1h 12’13”); in 12° posizione, 9° U23, Andrea Brunier (Orange Bike Team; 1h 22’41”).

Negli Esordienti secondo anno vittoria di Davide Baiotto (Rostese; 42’20”); 13° Learco Hervé Collé (Cs Lys; 47’45”).

Negli Esordienti Donne primo anno è netto il successo di Alessia Pellicanò (Cs Lys; 33’47”) a precedere Elena Stella Lombardo (Rostse; 37’26”) e Alessia Scesa (Il Ciclista; 38’29”), con quarta Michela Clerin Fontan (39’39”). Nei maschi, sale sul terzo gradino del podio Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB; 45’59”) nella gara vinta da Tommaso Gallo (45’41”) davanti a Gabriele Vullo (Cicloteca; 45’51”). In 11° e 12° posizione, del Vc Courmayeur MB, Alex Voyat (50’11”) e Filippo De Gaetano (50’32”); 16° Mattia Milanaccio (Cs Lys; 54’17”).