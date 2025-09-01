Anselmi prima, Lecca e Careri sul podio a Lugagnano (PC)

La piacentina Lugagnano ha ospitato, domenica, la tappa conclusiva dell’Italia Bike Cup per Allievi e Esordienti, e la penultima prova del Campionato italiano giovanile di società, una giornata che a livello individuale vive sulla vittoria di Matilde Anselmi e i podi di Aurora Lecca e Michel Careri. Per quanto concerne la classifica generale per il Campionato italiano, con il quarto posto odierno, con 190 punti, l’Orange Bike Team consolida il terzo posto, salendo a quota 1239, graduatoria capeggiata dalla Ktm Academy Le Marmotte (1720) davanti alla Mtb Academy Giaveno (1525); ottava di giornata – 161 punti -, ‘blinda’ la quarta posizione nella generale il Gs Lupi Valle d’Aosta, che sale a quota 1028. Conclusione della rassegna tricolore fissata, il 14 settembre, a Carona (Bergamo).



Negli Juniores Donne s’impone Elisa Ferri (Team Guerrini; 58’13”). Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem) accusa la fuoruscita del pneumatico dal cerchio mentre era nel testa a testa con la Ferri, e conclude poi in sesta, con un ritardo di 6’02” dalla testa della classifica. Nei maschi vittoria di Ettore Fabbro (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 01’01”). In nona posizione Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 3’14”).



Negli Allievi Donne secondo anno, vittoria di Mariachiara Signorelli (Beltrami Tsa; 39’00”). Nei maschi, successo di Stefano Piras (Quiliano Bike; 50’39”). 11° Piero Mantasia (Gs Lupi; a 4’06”); 31° Christian Faita (Gs Lupi; a 9’19”); 46° Matteo Abbate (Cicli Lucchini).



Negli Allievi Donne primo anno sul gradino più alto del podio sale Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 40’48”) davanti a Federica Nicoli (Speed Bike; a 17”) e a Caterina Prataviera (Carbonhube; a 43”); 16° Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 7’27”). Nei maschi, terzo Michel Careri (Orange Bike Team; a 2’10”; a soli 2” dalla piazza d’onore) nella gara vinta da Matteo Jacopo Gualtieri (Costamasnaga; 50’41”9) davanti a Mattia Acanfora (Beltrami Tsa; a 2’08”). Quarto posto di Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 2’30”) e 6° di Joel Philippot (Gs Lupi; a 3’42”); 31° Alessio Catona (Gs Lupi); 48° Silvain Perron (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno s’impone Marta Bodini (Monticelli Bike; 28’13”). Al 5° e 6° posto Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 1’51”) e Siria Valenti (Gs Lupi; a 2’41”); 9° Anna Lini (Orange Bike Team; a 4’20”). In campo maschile vittoria di Davide Quattrone (Rostese; 34’20”). Al 23° posto Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 5’21”); 29° Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 6’31”); 50° Learco Hervé Collé (Cs Lys; a 10’15”); 60° Federico Evoli (Cicli Lucchini); 65° Cédric Berlier (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne primo anno è terza Aurora Lecca (Gs Lupi; a 47”) alle spalle di Giorgia Vottero (Rostese; 27’55”) e a Angelica Dalla Vecchia (Carisma Team; a 37”). In 7° e 8° posizione Alessia Pellicanò (Cs Lys; a 2’01”) e Maelys Cortese (Orange Bike Team; a 2’35”); 12° Giulia Renzulli (Cs Lys; a 3’44”); 23° e 26°, per l’Orange Bike Team, Neve Lucchetti e Gaelle Migliorini. Nei maschietti, successo di Gabriele Mosconi (Melavì; 36’52”). In 34° e 37° posizione, del Gs Lupi, Nicolò Salice (a 6’44”) e Ilan Bianquin (a 6’55”); 42° Leonardo Caliano (Cicli Lucchini; a 7’58”); 51° Nicolò Fonte (Cicli Lucchini; a 9’22”); 60° Mathias Faita (Gs Lupi); 64° Mattia Milanaccio (Cs Lys).

Nelle graduatorie generali dell’Italia Bike Cup da segnalare i secondi posti di Matilde Anselmi (440 punti; Allievi 1) alle spalle di Beatrice Maifré (590) e di Aurora Lecca (500; Esordienti 1) a pari merito con Giorgia Vottero (500), ma con una vittoria di tappa in meno: tre successi per la valdostana, quattro per la piemontese.