Martina Berta sul podio della Coupe de France a Les Menuires

Prova conclusiva, la quinta, a Les Menuires – La Croisette, della Continental Series, tappa inserita nella Coupe de France Vtt, e ottimo podio di Martina Berta e ‘Top ten’ di Nicole Pesse; oggi, sul tracciato transalpino di scena gli atleti della Junior Series, con al via Elisa Giangrasso.
Sabato, Martina Berta (Origine Racing; 1h 24’55”) ha concluso in seconda posizione, alle spalle dell’australiana Rebecca Henderson (1h 24’12”) e, terza, la canadese Jennifer Jackson (1h 24’27”). Bene, ottava, Nicole Pesse (Cs Carabinieri; 1h 30’37”).
Negli Under 23, 14° posto di Gabriel Borre (Beltrami Tsa; 1h 14’53”) nella gara vinta dal francese Alix André Gallis (1h 11’58”).
Oggi, negli Juniores Donne, successo della transalpina Lise Revol (59’34”) a precedere l’olandese Mae Cabaca (1h 00’27”) e la cilena Florencia Monsalvez Rojo (1h 01’13”).in 23° posizione Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 08’33”).