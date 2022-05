Ciclismo: Coppa Italia giovanile, i convocati del selezionatore regionale Roberto Aresca

Seconda prova di Coppa Italia giovanile di mountin bike, domenica 22 maggio, a Lugagnano Val d’Arda (Piacenza), alla presenza della squadra della Rappresentativa valdostana.

Il selezionatore del Comitato regionale, Roberto Aresca, coadiuvato da Davide Aresca, ha convocato:

Sofia Guichardaz, Mattia Agostinacchio (Xco Project; Allievi);

Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Esordienti);

Paolo Costa, Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; Esordiente – Allievo).

Emilie Bionaz, Giuseppe e Matteo Abbate, Alessandro Fantone, Mathieu Grimod, Fabien Borre, Sebastian Amadei, Christian Faita (Cicli Lucchini);

Kristel Arcodia, Cesare Fontanelle (Gs Lupi); Michel Perron, Andrea Brunier, Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team);

Pietro Mantasia (Xco Project).

Domenica 22, dalle 9, a Sant’Anna – Monteu Roero (Cuneo), la 5° prova Xc Piemonte Cup. Dove risulta iscritto Andrea Carbone (Cicli Lucchini). Domenica 22, dalle 9,30, a Omegna-Mottarone (Novara), gara E-Mtb Enduro, con al via Andrea Berger (Black Arrows).

Ciclismo su strada. Patrick Blanc (Young Bikers Team Balmamion) sarà impegnato, domenica 22 maggio, ad Alba (Cunea), in una gara in linea di 62 km, su un circuito di 13,3 km da ripetere tre volte. Etienne Grimod (Pool Cantù GB Junior Team) sarà al via, da venerdì a domenica, della SPIE International Juniors - Three Days of Axel gara ciclistica internazionale 2.1 UCI.