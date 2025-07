Emilie Polo domina la tappa del Toscano Enduro Series all’Abetone (PT)

Quinta e penultima tappa, ieri, del ‘Toscano Enduro Series’, all’Abetone (Pistoia), con Emilie Polo che domina la gara al femminile.

In classifica generale a imporsi è Lorenzo Noferini (Appenninico; 9’11”), davanti a Pietro Consorti (Free Bike; 9’11”) e a Matteo Falcini (Abetone Gravity; 9’23”). In 62° posizione assoluta, prima Open femminile, Emilie Polo (Team Fristads Merida Ixs; 10’47”); molto distanti – anche e soprattutto a livello cronometrico - le avversarie che la accompagnano sul podio: 119°, Irene Savelli (Young Riderz; 12’12”) e, 137°, Gaia Asaro (360 Mtb; 12’49”).

MountainBike



Dopo la terza tappa, ieri, a Bielmonte, del Campionato italiano giovanile di società, l’Orange Bike Team consolida il terzo posto in classifica generale, salendo a 824 punti, alle spalle della Ktm Academy Le Marmotte(1213) e dell’Mtb Academy Giaveno (1026). Stessa situazione per il Gs Lupi Valle d’Aosta, sempre in quarta posizione, a quota 679 punti.