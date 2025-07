Aurora Lecca mette il sigillo nel Campionato di società a Bielmonte (BI)

Oasi Zegna, a Bielmonte, nel biellese, sede della terza prova del Campionato italiano giovanile di società, oggi, e atleti valdostani ottimi protagonisti, in particolare grazie alla vittoria di Aurora Lecca e i podi conquistati da Matilde Anselmi, Pietro Mantasia, Rapahel Tremblan.

Negli Allievi secondo anno, piazza d’onore di Pietro Mantasia (Gs Lupi; a 1’03”), gara vinta da Stefano Piras (Quiliano Bike; 49’53”) e, terzo, Alessandro Iachetta (Rostese; 1’57”). Al 21° posto Christian Faita (Gs Lupi; a 11’48”); 23° e 24° Mathias Consoli (a 12’14”) e Stefano Pisano (a 12’25”), entrambi del Vc Courmayeur MB; 28° Cesare Fontanelle (GS Lupi).

Negli Allievi Donne primo anno, seconda posizione di Matilde Anselmi (Orange Bike Team; a 1’28”), alle spalle di Federica Nicoli (Speed Bike; 47’42”), con terzo gradino del podio a Sarah Lardizzone (Le Marmotte; a 3’01”). In 8° posizione Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; a 6’12”); 11° Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 9’36”); 15° Arlyn Sposito (Orange Bike Team; a 14’12”). Al maschile, terza posizione di Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 1’11”) preceduto da Thomas Recchia (Pedale Fidentino; 52’16”) e da Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; a 1’07”). In 5° posizione Joel Philippot (Gs Lupi; a 2’44”); 11° Michel Careri (Orange Bike TEam; a 6’10”); 23° Alessio Catona (Gs Lupi); 24° Pavel Pariona Mendoza (Vc Courmayeur MB); 28° Silvain Perron (Orange Bike Team)

Negli Esordienti Donne secondo anno, ai piedi del podio, al 4° e 5° posto, Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 4’19”) e Siria Valenti (Gs Lupi; a 4’22”), nella gara vinta da Aurora Arrù (Mtb Oasi Zegna; 32’00”) seguita da Anna Campana (Speed Bike; a 1’10”) e da Aurora Iris Strippoli (Carbonhubo; a 2’34”). Al maschile, successo di Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 40’15”). Al 10° posto Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 3’11”); 12° Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 4’06”); 14° Andrea Ianniello (Cicli Lucchini; a 4’39”); 41° Federico Evoli (Cicli Lucchini); 44° Cédrci Berlier (Orange Bike Team).



Negli Esordienti Donne primo anno s’impone in volata Aurora Lecca (Gs Lupi; 35’14”) davanti a Rebecca Ducco (Mtb Academy Giaveno; a 1”) e a Martina Rota (Bikers Petosino; a 1’08”). Dal 7° al 9° posto, per l’Orange Bike Team, Neve Lucchetti (a 8’33”), Gaelle Migliorini (a 8’52”) e Maelys Cortese (a 12’08”). Nei maschietti, successo di Alberto Mario (Mb Academy Giaveno; 41’53”). Al 15° e 16° posto Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB; a 6’22”) e Ilan Bianquin (Gs Lupi; a 6’29”); 24° e 25°, per il Cicli Lucchini, Giovanni Marti (a 9’37”) e Nicolò Fonte (a 10’14”) e, 26° Nicolò Salice (Gs Lupi; a 10’16”); 35° Liam Tamiozzo (Gs Lupi); 39° Mathias Faita (Gs Lupi); 41° Alex Voyat (Vc Courmayeur MB); 44° Filippo De Gaetano (Vc Courmayeur MB).