Ciclismo: Berta oro, Pesse e Giangrasso bronzo agli Italiani di Tabiano Terme

Nelle Elite Donne, quarto scudetto consecutivo di Martina Berta (1h 21’48”) che in volata supera, per un secondo, Chiara Teocchi (a 1”), a completare così la doppietta del Centro sportivo Esercito e, medaglia di bronzo a Nicole Pesse (Cs Carabinieri; a 8’18”). Fa pokerissimo, al maschile, Luca Braidot (Fiamme Oro; 1h 23’26”) a precedere Juri Zanotti (Wilier-Vittoria; a 25”) e Nadir Colledani (Mondraker; a 35”). Nel gruppetto di testa fino a due giri dalla conclusione, conclude ottavo Andreas Vittone (Beltrami Tsa; a 3’47”).

Nelle Under 23 Donne, settima posizione di Giulia Challancin (Four Es; a 7’48”) nella gara che laurea neo campionessa d’Italia Sara Cortinovis (Cse; 1h 05’14”) che precede Valentina Corvi (Canyon CllCtv; a 1’45”) e Marika Celestino (Scott Racing Team; a 6’26”). Così come settimo conclude, al maschile, Gabriel Borre (Beltrami Tsa; a 3’52”) nella gara vinta da Matteo Siffredi (Cse; 1h 11’48”) che ha la meglio allo sprint di Elian Paccagnella (Wilier-Vittoria; a 1”) e su Fabio Bassignana (a 1’38”).

Negli Juniores Donne, terzo gradino del podio a Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem; a 2’56”9) preceduta da Giorgia Pellizotti (Trinx Factory Team; 53’33”) e da Nicole Azzetti (Team Guerrini; a 2’12”). Nei maschi, successo di Federico Rosario Brafa (Ktm-Protek-Elettrosystem) che in volata precede il compagno di sodalizio Ettore Fabbro (Ktm-Protek-Elettrosystem; a 1”) e Gabriele Scagliola(Rostese; a 5”). Al 12° posto, terzo tra i primo anno in categoria, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 2’46”); 36° Thierry Philippot (Gs Lupi; a 6’17”); 40° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; a 6’49”); 44° Fabien Borre (Cicli Lucchini; a 8’26”); 94° Lamberto Falchi (Gs Lupi).