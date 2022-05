Calcio: Il Presidente denuncia 'la Giunta Nuti ci obbliga a giocare fuori casa'

Domenica si gioca l'ultima partita del campionato di terza categoria ed il calendario ci vede chiudere la stagione in casa davanti ai nostri tifosi e agli appassionati dell'Aosta Calcio. Fin qui niente di particolare se non fosse che l'inconsistenza degli impianti sportivi cittadini ci obbliga ad andare a Saint Christophe.

Il calcio come qualsiasi sport di squadra è fatto da atleti, famiglie, tifosi, appassionati e dirigenti. La nostra città ha solo un impianto che risponde a queste caratteristiche.

Lo Stadio cittadino per eccellenza, il Puchoz, è ostaggio dell'attuale Giunta, i "campi" nell'area del Montfleury non sono accessibili a famiglie, tifosi e appassionati. Per questi motivi l'Aosta giocherà la partita che chiude la stagione a Saint Christophe.

La situazione mi pare paradossale e non degna di una Città come la nostra che tra l'altro si fregia del titolo di città dello sport.

Per fare calcio e portare avanti un progetto di lungo periodo come il nostro dell'Aosta Calcio, è necessario avere una "casa" cui poter fare riferimento. Probabilmente nella nostra Città questa casa non c'è. Non ci resta che votarci a qualche Santo.