Tennis: A Matteo De Leo e Cesare Facchini il Green e Supergreen VdA

Organizzato dalla Aosta Tennis Academy, il torneo ha visto scendere in campo 36 giovanissimi atleti in rappresentanza delle Scuole Tennis della Valle d'Aosta. Il tabellone "Green" è stato vinto da Matteo De Lio che in finale ha battuto per 4/0 4/2 Mattia Di Castro; nelle semifinali erano stati eliminati Lorenzo Aste e Nicolò Borsato.

da sn Pretti, Facchini, Miele, Chiucchiurlotto

Il tabellone della categoria "Super Green" è andato a Cesare Facchini che nella partita decisiva ha superato Francesco Miele per 4/2 1/4 10/7; in semifinale erano usciti di scena Marco Chiucchiurlotto e Oliviero Pretti.

I premiati