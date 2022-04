Atletica: Gabriele Beltrami (APD Pont St Martin) campione valdostano 10mila metri

Sabato 2 aprile, ad Asti, si è tenuta la gara che ha messo in palio i titoli piemontesi e valdostani sulla distanza dei 10mila metri su pista.

Unico tesserato per club valdostani è stato l’inossidabile Gabriele Beltrami che, nonostante le 48 primavere oramai prossime ha confermato di avere un piglio di tutto rispetto, chiudendo i 25 giri nel tempo di 31’48”49. Per il portacolori dell’APD Pont St Martin si tratta della migliore prestazione mai corsa sulla distanza (precedente limite 32’07”), riscontro che gli ha garantito un settimo posto di assoluto prestigio nella sfida che l’ha visto opposto ai migliori piemontesi, primo della sua categoria.

Nella stessa riunione si è distinta anche un’altra valdostana, Axelle Vicari, da quest’anno in prestito alla Sisport Torino e quindi in gara per il titolo piemontese che, per la sua categoria di appartenenza, quella Juniores, non le è sfuggita avendo concluso la sua fatica al quarto posto assoluto, ma prima tra le under 20, nel tempo di 35’38”71.