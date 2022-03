Ultrarail: Definiti i 1100 giganti del TOR330 – Tor des Géants®

Ora, dopo le preiscrizioni e le conferme delle iscrizioni per chi ne aveva diritto, la lista dei magnifici 1100 è pronta e comprende, oltre ai circa 800 sorteggiati, i 318 già iscritti con priorità grazie ai PAX o all’iscrizione al TOR330 del 2020.

Sulla piattaforma random.org, che assicura imparzialità totale grazie al suo algoritmo basato anche sulla variabilità della pressione atmosferica, è stato infatti effettuato il sorteggio, e poi, tenendo conto delle quote paese, è stato stilato l'elenco definitivo di chi sarà ai nastri di partenza di Courmayeur domenica 11 settembre, con ben 64 nazioni rappresentate.

Elenco che è stato svelato al pubblico in un evento in diretta streaming dall'Omama Social Hotel di Aosta, con la partecipazione di alcuni vincitori delle gare del TORX®, come Franco Collé, Giuditta Turini e Lisa Borzani, con le voci storiche della gara, Silvano Gadin e Ivan Parasacco. Ci sarà tempo fino al 31 marzo per perfezionare l’iscrizione.

E adesso tocca a tutti gli altri. Da mezzogiorno di martedì 1° marzo alla mezzanotte di giovedì 31 marzo sarà possibile iscriversi, sul portale 100x100 trail, alle tre restanti gare del TORX®, ossia il TOR450 – Tor des Glaciers, il TOR130 – Tot Dret ed il TOR30 – Passage au Malatrà.



Il numero dei posti è limitato: è di 200 infatti il numero massimo di partecipanti al TOR450, 500 per TOR130 – che metterà a disposizione 200 PAX per il TOR330 – Tor des Géants® del 2023 – e TOR30, gare sempre molto partecipate e spesso sold out in pochi giorni.