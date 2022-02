TRAIL: Dopo quattro anni l'Ultra trail du Mont Blanc vedrà il ritorno di Kilian Jornet

L'Ultra trail du Mont Blanc, una delle gare più prestigiose di corsa in montagna al mondo, dopo quattro anni vedrà il ritorno di Kilian Jornet: la competizione è in calendario ad agosto sui tre versanti (francese, italiano, svizzero) del Monte Bianco e il 34enne ha vinto tre volte la corsa su sei edizioni a cui ha preso parte.



Gli piace mettersi alla prova e la lunga distanza è sfidante per lui nella gestione dello sforzo ed in quella del dolore che ne consegue, è questo uno dei motivi che lo spinge ad affrontare una prova così impegnativa, ma anche perché questa competizione è da sempre caratterizzata da un confronto coi migliori atleti al mondo.



Il catalano ha già vinto tre edizioni dell'Utmb (2008, 2009 e 2011) ed è autore di primati sul Monte Bianco, sul Cervino, sul McKinley e sull'Aconcagua, guadagnandosi un posto nella hall of fame.