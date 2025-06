Sempre più in alto – due Vertical alla Monte Rosa SkyMarathon

L’AMA VK2, un doppio Vertical Kilometer® – “solo” nove chilometri con 2.086m di dislivello positivo fino a quota 3.260m – è un punto di riferimento per alcuni dei migliori corridori al mondo che amano le gare corte e ripide. La sesta edizione ha visto i record frantumati dal valdostano Daniel Thedy e dall’elvetica Victoria Kreuzer, che hanno chiuso rispettivamente in 1h30’32” e 1h57’00”.

Dopo due secondi posti, il valdostano Daniel Thedy conquista il record AMA VK2. ©DamianoBenedettoPhoto

Thedy, originario della vicina Gressoney, era arrivato secondo nell’AMA VK2 del 2022 e del 2024. Commentando il nuovo record, Thedy ha dichiarato: “A questa gara ero abbonato al secondo posto, quindi sono incredibilmente soddisfatto di questa vittoria. Per me è un onore aver fatto il record, perché apparteneva a un grande atleta come Damiano Lenzi. Le condizioni non erano buone e ho anche rotto un ramponcino affondando nella neve molle, ma salendo più in alto la situazione è migliorata e alla fine è andata decisamente bene!”

Secondo e terzo classificato sono stati gli svizzeri Fiorillo Camesi in 1h38’45” e Martin Anthamatten in 1h40’59”.

Victoria Kreuzer, anche lei svizzera, ha demolito il record femminile, chiudendo ottava assoluta. Le stelle Kreuzer e Anthamatten – coppia sia nella vita che nello sport – residenti a Zermatt, hanno già l’AMA VK2 del 2026 in programma.

Il precedente record femminile, 1h58’57”, apparteneva all’americana Hillary Gerardi e risaliva al 2021.

Nella vita e nello sport, la coppia svizzera Victoria Kreuzer e Martin Anthamatten assaggia insieme l’AMA VK2. ©DamianoBenedettoPhoto

Seconda e terza classificata tra le donne, entrambe italiane, sono state Corinna Ghirardi in 1h59’59” e Martina Pozzi in 2h04’33”, tutte tra le prime 12 assolute.

Ghirardi ha commentato: “Sono contentissima, ho abbassato il mio tempo di quasi due minuti e sembra incredibile, visto che gli anni passano, ma sono ancora competitiva. Adoro questa gara e questo secondo posto è una soddisfazione incredibile anche perché dietro una grande come Victoria che oggi era imprendibile.”

La seconda gara di oggi, la Monte Rosa Vertical, introdotta nel 2023, è un classico Vertical Kilometer®: 5,32 km di lunghezza con 1.150 metri di dislivello positivo.

La gara maschile ha visto una prestazione incredibile dell’ossolano Marcello Ugazio, che ha stabilito un nuovo record dopo aver vinto ieri la nuova SkySummit fino alla vetta del Monte Rosa insieme al suo compagno di cordata Alex Rigo. Il nuovo record è di 44’55”.

Il piemontese Marcello Ugazio aveva energie da spendere. Dopo la vittoria di ieri allo SkySummit, oggi ha polverizzato il record AMA VK2. ©DamianoBenedettoPhoto

Ugazio, specialista dei Vertical, vincitore dell’AMA VK2 2023 e medaglia d’argento ai Campionati Mondiali 2022, ha trovato l’energia per dominare ancora e portare a casa un’altra vittoria.

“Questa mattina, appena sveglio, avrei voluto dormire di più dopo la gara di ieri, ma mi sono ripreso e una volta sul percorso mi sono sentito fortissimo. Quando è diventato veramente ripido, ho rimpianto di non aver portato i bastoncini, ma alla fine è andata bene!”

Secondo e terzo tra gli uomini sono stati il giovane piemontese Peter Bettoli e Alessandro Civitiello. Il francese Louis Dumas, tra i favoriti, non era in forma e ha chiuso quinto, deluso ma con grande voglia di tornare l’anno prossimo per una delle tre gare verticali ora disponibili sul Monte Rosa.

Il podio femminile è stato tutto italiano con Elisa Arvat che ha chiuso in 1h02’40”. Arvat, originaria della Valle d’Aosta, ha dichiarato: “Il percorso era bellissimo, molto corribile nella parte bassa e davvero ripido verso la fine. Era la mia prima volta qui. La prossima vorrei provare una delle altre vertical!”

L’atleta locale Erika Forni si è classificata seconda e Clara Defilippi terza.

700 atleti provenienti da 30 nazioni hanno partecipato al weekend della Monte Rosa SkyMarathon con quattro gare, per tutti i gusti. ©Stefano Jeantet

Un weekend intenso per la settima edizione della Monte Rosa SkyMarathon, che per la prima volta ha visto svolgersi di quattro eventi in due giorni. Atleti provenienti da un record di 30 paesi e cinque continenti hanno partecipato, sono stati stabiliti nuovi record e sono nate nuove stelle. Più di 1.300 spettatori hanno seguito le gare del primo giorno, tifando per i runner ad alta quota. Per molti è stata la “gara più bella di sempre” e tutti hanno promesso di tornare – per migliorare la propria prestazione, per provare un evento diverso, o per esplorare quest’area unica che offre un terreno mozzafiato e tecnico. Non a caso, è la culla dello skyrunning, nato qui nel 1992, e sede della gara più alta d’Europa.

Il comitato organizzatore, AMA Asd, desidera ringraziare i seguenti partner per il loro supporto: Monterosa 2000, MICO, Guidi, SCARPA, BigMat Guglielmina, Namedsport, media partner Radio Valsesia e partner istituzionali: Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni di Alagna Valsesia e Gressoney la Trinité, Consorzio Turistico Walser di Alagna Valsesia, Unione Montana Valsesia, ATL Agenzia Turistica Locale Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli.

AMA VK2

Uomini

Daniel Thedy (ITA) – 1h30’32” Fiorillo Camesi (SUI) – 1h38’45” Martin Anthamatten (SUI) – 1h40’59”

Donne

Victoria Kreuzer (SUI) – 1h57’00” Corinna Ghirardi (ITA) – 1h59’59” Martina Pozzi (ITA) – 2h04’33”

Classifica completa

MONTE ROSA VERTICAL

Uomini

Marcello Ugazio (ITA) – 44’55” Peter Bettoli (ITA) – 52’11” Alessandro Civitiello (ITA) – 53’58”

Donne

Elisa Arvat (ITA) – 1h02’40” Erika Forni (ITA) – 1h08’50” Clara Defilippi (ITA) – 1h10’52”

Classifica completa