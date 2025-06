Il Licony Trail è di Jacques Chanoine ed Evi Garbolino

Giornata poco primaverile oggi - sabato 7 giugno - sui sentieri tra Morgex e La Salle, teatro della decima edizione del Licony Trail che ha comunque riunito sulla linea di partenza oltre 200 concorrenti. Ad aggiudicarsi la terza delle sette prove del Tour Trail della Valle d’Aosta sono stati Jacques Chanoine ed Evi Garbolino.

Dopo il successo a Cogne, nell’ultima tappa del circuito Soirée Vertikal, l’atleta della Valdigne si è ripetuto sui sentieri di casa che tante volte ha percorso. Ha vinto in 2 ore 12’54” e preceduto lo specialista della corsa in montagna Xavier Chevrier, all’arrivo in 2 ore 26’06”. Chanoine era già transitato al comando a Planaval, dopo circa 15 chilometri di gara, inseguito sempre da Chevrier a circa 4 minuti. Terzo gradino del podio per Joel Janin, che si conferma nelle prime posizioni con un crono di 2 ore 31’19”.

In campo femminile, affermazione di Evi Garbolino, che ha vinto in modo netto chiudendo in 3 ore 03’41”. Dopo 25 chilometri (1.650 metri D+) di corsa, ha chiuso davanti ad Anaïs Cornaz, sul traguardo in 3 ore 12’45”; a completare il podio è stata invece Tania Rosi, impiegando un tempo di 3 ore 12’50” e arrivando subito dietro a Cornaz.

Venerdì pomeriggio, nel centro di Morgex, sono stati i più giovani a essere grandi protagonisti. Come da tradizione si è svolto il Baby Licony, che ha coinvolto oltre 70 bambini e ragazzi con un solo obiettivo, quello di divertirsi.

Jacques Chanoine (ph. Stefano Jeantet - Acmediapress)