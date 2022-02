Ultratrail: conferme e novità per la 10^ edizione del circuito podistico in montagna

Tante conferme e un’importante novità per la decima edizione del circuito podistico in montagna firmato La Sportiva: per la prossima estate sono state confermate quattro delle competizioni già protagoniste lo scorso anno e, per alzare nuovamente l’asticella, è stata introdotta una new entry di sicuro appeal: la Aosta Becca di Nona, l’unica di tutto il circuito nella formula only up.



Per il resto solo conferme con start l’8 maggio con il Colmen Trail a Morbegno (SO). A giugno, sarà la volta della Ledro Sky (Tn). Se come annunciato a luglio l’Aosta-Becca di Nona subentrerà alla Pizzo Stella, confermatissime sono invece la Vigolana The Race (Tn) nel mese di agosto e la finalissima dell’11 settembre a Pampeago (Tn) dove si correrà la Latemar Mountain Race.



TEMPO DI BILANCI & NUOVI OBIETTIVI



Messa in archivio l’estate che ha visto tornare alle gare molti atleti, sono stati 2000 i runner che hanno perso parte alla passata edizione con oltre 50 finisher che hanno seguito l’intero circuito, l’obiettivo dichiarato è provare a crescere ancora, provando a scoprire nuove zone: «La formula proposta nel 2021, con una progressiva crescita di chilometri e dislivello nel corso della stagione, siamo convinti abbia funzionato e abbia permesso a molti atleti di riprendere confidenza con le competizioni dopo un anno di stop forzato – ha dichiarato Alessandro Tedoldi, responsabile atleti ed eventi running e skimo di La Sportiva -. Per la decima edizione vogliamo continuare ad accompagnare i mountain runner lungo tutta la stagione, da maggio a settembre, portandoli progressivamente in quota e cercando di far vivere loro il più possibile l’emozione dello skyrunning».



Confermati anche tutti i partner del circuito: Named Sport, Garmin, Compex, Rudy Project, Loacker e Felicetti.



IL CIRCUITO IN PILLOLE



8 maggio Colmen Trail, Morbegno (SO) 19,7 km 1290 md+



12 giugno Ledro Sky, Mezzolago (Tn) 19 km 1650 md+



17 luglio Aosta-Becca di Nona, Aosta (AO) 13km 2500 md+



7 agosto Vigolana The Race, Altopiano della Vigolana (TN) 20 km 1700 md+



11 settembre Latemar Mountain Race, Pampeago (TN) 25 km 1680 md+