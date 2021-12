Pellegrino e De Fabiani guidano i convocati per il Tour de Ski

In campo maschile saranno presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Paolo Ventura, Davide Graz, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti e Martin Coradazzi fra gli uomini, mentre Greta Laurent, Caterina Ganz, Lucia Scardoni, Anna Comarella, Cristina Pittin e Martina Di Centa si cimenteranno fra le donne.

Il programma si aprirà nella località svizzera con una sprint in tecnica libera, seguita il giorno successivo da una 10 km femminile e una 15 km maschile in tecnica classica. Giovedì 30 dicembre è previsto il primo giorno di riposo con trasferimento a Oberstdorf, dove si riprenderà a gareggiare venerdì 31 dicembre con una 15 km maschile e una 10 km femminile in tecnica libera con partenza a massa, seguita sabato 1 gennaio da una sprint a tecnica classica. Il torneo si concluderà in Val di Fiemme lunedì 3 e masrtedì 4 gennaio con una 15 km TC maschile e una 10 km femminile in tecnica classica, antipasto del classico appuntamento con il final climb sull’Alpe del Cermis sulla distanza di 10 km in tecnica libera.