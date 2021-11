Ciclismo: Guichardaz e F. Agostinacchio sul podio di Castelletto Serravalle

Ancora buone prestazioni degli atleti valdostani impegnati, oggi, a Castelletto di Serravalle (Bologna), nel secondo Cx di San Martino., con Filippo Agostinacchio e Sofia Guichardaz che conquistano un posto sul podio

Negli Open - , su un circuito di 2,7 km- , terza posizione di Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite; 1h 00’17”) preceduto da Federico Ceolin (Guerciotti Development; 56’35”) e da Cristian Calligaro (Ktm Alchemist; 59’21”).

Negli Allievi Donne, quarto posto assoluto, terza nei primo anno, di Sofia Guichardaz (Scott Libarnz Xco; 31’38”), nella gara vinta dal ‘secondo anno’ Anna Auer (Zanolini Sudtirol Post; 29’16”). In campo maschile, negli Allievi secondo anno, conclude in ottava posizione Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco; 26’25”), e gradino alto del podio occupato da Christian Fantini (Ktm Alchemist; 24’03”); in 47° posizione Mattia Lunardi (Scott Libarna Xco; 37’08”).

Negli Juniores, successo di Eros Cancedda (Selle Italia Guerciotti Elite; 47’28”). Settimo Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco; 51’30”); 21° Andrea Carbone (Cicli Lucchini; 58’34”).