100 Km delle Alpi: Gran sesto posto per Alessandra Joly della Atletica Cogne

Si è corsa sabato 30 ottobre la 100 Km delle Alpi, da Torino (partenza in Piazza Castello) a Pont Saint Martin in Valle d’Aosta, passando per il Canavese e la Valchiusella. Una 100 km su strada tutt’altro che piatta, avversata dal maltempo con pioggia e freddo che hanno complicato non poco la corsa dei 117 corridori arrivati al traguardo.

Nella gara maschile vittoria di Matteo Zucchini (Atletica Winner Foligno) in 8h10’22”, seguito sul podio da Benito Pasquariello 2° in 8h18’02” e da Tiziano Marchesi 3° in 8h35’51”, con Nicolangelo D’Avanzo e Davide Gentile a completare la top five.

In campo femminile ottino sesto posto Alessandra Joly della Atletica Cogne che ha percorso i 100 Km in 10h35'53". La gara è stata vinta da Cristina Trentin (Zena Runners) in 9h52’21”, seconda Silvia Torricelli in 10h01’10”, terza Mariateresa Ferragina in 10h02’00”, quarta Elisabetta Ferrero e la polacca Emilia Kotkowiak. (fonte Running Passion)