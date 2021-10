Ciclismo: Filippo Agostinacchio sul podio del giro d’Italia Ciclocross a Osoppo

Prima delle otto tappe del Giro d’Italia di Ciclocross, oggi, a Buia/Osoppo (Udine) e subito Filippo Agostinacchio bravo a conquistare il terzo gradino del podio.

La categoria Open è stata vinta dall’Elite Gioele Bertolini (Selle Italia Guerciotti Elite), che ha preceduto una coppia di Under 23: Federico Ceolin (Guerciotti Development) e Samuele Leone (Selle Italia Guerciotti Elite). Al sesto posto assoluto, terzo U23, Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite); 32° Matteo Siffredi (Guerciotti Development). Al femminile, successo di Rebecca Gariboldi (Team Cingolani); in 19° posizione Giulia Challancin (Guerciotti Development), che conclude all’8° posto tra le Under 23.

Negli Allievi primo anno, Ettore Fabbro (Jams Bike), ha preceduto Riccardo Da Rios (Sanfiorese) e Federico Brafa (Melavì); 8° posto di Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco).

Negli Juniores, a imporsi è Luca Paletti, con 20° Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco).

Mountainbike

La Prevostura 2021, GranFondo nazionale di MountainBike di 48 km, disputata oggi a Lessona (Biella) è stata vinta dal neo vice campione del mondo, il colombiano Diego Arias, al traguardo in 1h 57’16”. Sul traguardo biellese ha preceduto Alessandro Saravalle (Gs Aosta) e Giuseppe Lamastra (Silmax Racing Team).