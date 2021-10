Ciclismo: La Gran Fondo Tre Valli Varesine Eolo chiude l'edizione 2021 del circuito Coppa Piemonte

Il fine settimana ciclistico nella città giardino sarà caratterizzato dallo svolgimento della quinta edizione delle Gran Fondo Tre Valli Varesine Eolo. La manifestazione organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda si svolgerà su due giornate e coinvolgerà Varese e il territorio dell’alto Varesotto. Sabato 2 ottobre è prevista una prova a cronometro individuale, con al via circa 200 atleti, e domenica 3 ottobre la classica Gran Fondo e Medio Fondo, che avrà un numero di partecipanti che dovrebbe arrivare a 1900 unità, valida come prova di qualificazione per il Campionato del Mondo dell’Unione Ciclistica Internazionale Gran Fondo del 2022 ed è inoltre inserita nel novero delle prove del Circuito Coppa Piemonte 2021.

it - external-link-new-window>Tutti i percorsi sono fruibili sul sito dedicato all’eventoit - external-link-new-window>.

Le tre competizioni si svolgeranno su percorsi interamente chiusi al traffico, presidiati dalle Forze dell’Ordine e da circa 300 volontari della società organizzatrice. Punti focali per la manifestazione saranno il Varese Race Village, area espositiva predisposta presso i Giardini Estensi a Varese (via Sacco) nelle vicinanze del rettilineo di partenza e arrivo e Piazza Martiri della Libertà, nelle vicinanze dell’Ippodromo di Varese, che sabato 2 ottobre sarà teatro della partenza e dell’arrivo delle gare contro il tempo.

SABATO 2 OTTOBRE

Varese Race Village - Giardini Estensi dalle ore 9 alle ore 18

Iscrizioni sul posto, ritiro pettorali e consegna pacco gara Gran Fondo Tre Valli Varesine Eolo

Ore 9 – 12.30 Ritiro pettorali Cronometro Individuale

Varese Piazza Martiri della Libertà - località Ippodromo

Area partenze e arrivi Cronometro Individuale

dalle ore 9 alle 12.30 pre controllo tecnico bici

Partenza dalle ore 15 alle 17.30

Premiazioni Cronometro Individuale s seguire presso Race Village

DOMENICA 3 OTTOBRE

Varese Race Village - Giardini Estensi dalle ore 7 alle 8,15. Ritiro pettorali e consegna pacco gara

dalle 7.00 Apertura area depositi zaini

dalle 8.00 Apertura e incolonnamento griglie

ore 9.00 – 10.00 Partenza Gran Fondo Tre Valli Varesine Eolo

Partenze per categoria di età nel seguente ordine:

FRIEND

UOMINI: 19 – 34; 35 – 39; 40 – 44; 45 – 49; 50 – 54; 55 – 59;

DONNE: 19 – 34; 35 – 39; 40 – 44; 45 – 49; 50 – 54; 55 – 59; 60 – 64; 65 +;

UOMINI: 60 – 64; 65 – 69; 70 – 74; 75 +;

Categorie con un limitato numero di partecipanti saranno accorpate

dalle 11.30 Arrivo Gran Fondo Tre Valli Varesine Eolo. Apertura Bike Park e ritiro zaini dalle 13.30 Premiazioni Medio Fondo e Gran Fondo Eolo