Ciclismo: Il trofeo senza fine del Giro d’Italia alla stazione Porta Nuova di Torino

Inizia il countdown verso la partenza del Giro d’Italia, in programma dall’8 al 30 maggio. Il Trofeo Senza Fine, che verrà consegnato al vincitore della Corsa Rosa, rimarrà esposto nella stazione di Porta Nuova a Torino fino al 29 aprile. Poi, viaggiando su un Freccia Rossa, raggiungerà Milano, dove, dal 30 aprile, ad un mese esatto dal termine di questa 104esima edizione, sarà esposto in Galleria Vittorio Emanuele e attenderà il suo padrone. Questa iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Trenitalia e Tissot, rispettivamente Official Green Carrier e Official Time Keeper del Giro, e GS Retail.