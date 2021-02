Sci: Gut-Behrami fa poker nel secondo superG di Garmisch

"Mi sa che mi sono pestata le code degli sci in partenza, sul piano poi ho pagato tanto, e anche sul muro ho fatto un errore prima dell'arco, sono andata lunga e sentivo la velocità che se ne andava. Non riesco a mettere insieme tutti i pezzi e il risultato non è mai eccellente e mi dispiace". Federica Brignoe commenta il settimo posto nel SuperG di Garmisch dominato da Lara Gut-Behrami al quarto superG consecutivo che rende la svizzera imprendibile nella disciplina, nella quale dimostra capacità di essere veloce e tecnica su ogni terreno e con ogni tipo di pista e tracciatura. La vittoria odierna arriva con il tempo di 1'17"37, con 28 centesimi di vantaggio su Petra Vlhova e 74 su Tamara Tippler.

La prima azzurra è Federica Brignone con il settimo posto, staccata di 1"14 dalla vincitrice, ma a soli quattro decimi dal podio. Fra le top ten rimane anche Marta Bassino, decima a 1!43 dalla leader. Buona gara di Laura Pirovano che si piazza al 13/o posto con 1"62 di svantaggio, mentre Elena Curtoni è 15/a con 1"77. Sotto i due secondi anche Roberta Melesi che è 18/a.

Nella classifica di disciplina, Gut-Behrami sale a 445 punti contro i 250 di Corinne Suter e i 240 di Tamara Tippler. Brignone è quinta con 223 punti e Bassino sesta con 223.

Petra Vlhova guida con 989 punti la generale, davanti a Lara Gut-Behrami che ne ha 947 e Michelle Gisin con 807. La prima delle azzurre è Marta Bassino, quarta con 741 punti.

Le prossime gare femminili saranno quelle dei Mondiali di Cortina.



Federica Brignone: "Mi sa che mi sono pestata le code degli sci in partenza, sul piano poi ho pagato tanto, e anche sul muro ho fatto un errore prima dell'arco, sono andata lunga e sentivo la velocità che se ne andava. Non riesco a mettere insieme tutti i pezzi e il risultato non è mai eccellente e mi dispiace".



Francesca Marsaglia: "Purtroppo sono andata lunga e su questa neve non ti puoi permettere di fare certi errori. Sono contenta in parte e in parte delusa, perché sicuramente c'era la possibilità di fare meglio. Quello cha sta facendo la Gut in questo periodo è qualcosa di fenomenale, un esempio di adattabilità a tutte le situazioni e le condizioni di neve".



Marta Bassino: "Ho fatto qualche errore di troppo, ma tutto sommato sono abbastanza soddisfatta della mia gara. Se rimango nelle dieci va bene".





Ordine d'arrivo SG femminile Garmisch-Partenkirchen:

1. Lara Gut-Behrami SUI 1'17"37

2. Petra Vlhova SVK +0"28

3. Tamara Tippler AUT +0"74

4. Kajsa Lie NOR +0"88

5. Corinne Suter SUI +1"11

6. Ester Ledecka CZE +1"13

7. Federica Brignone ITA +1"14

8. Tessa worley FRA +1"18

9. Francesca Marsaglia ITA +1"24

10. Marta Bassino ITA +1"43



13. Laura Pirovano ITA +1"62

15. Elena Curtoni ITA +1"77

18. Roberta Melesi ITA +1"94



35. Nadia Delago ITA +2"86