La sassata di Démare a Matera

Non c'è stato bisogno del photofinish per essere certi del successo del campione nazionale francese nella tappa odierna, secondo in questa edizione della Corsa Rosa. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) si è imposto nettamente sul traguardo di Matera con Michael Matthews (Team Sunweb) e Fabio Felline (Astana Pro Team), rispettivamente secondo e terzo, a completare il podio di giornata. Con i punti conquistati oggi Démare veste la Maglia Ciclamino, levandola dalle spalle di Peter Sagan (Bora - Hansgrohe), mentre Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) conserva la Maglia Rosa per la quarta giornata consecutiva.

LE PILLOLE STATISTICHE

Terza vittoria al Giro per Arnaud Demare dopo Modena 2019 e Villafranca Tirrena l’altro ieri.

12^ vittoria stagionale per Demare, plurivittorioso del 2020 davanti a Remco Evenepoel e Tadej Pogacar (9 ciascuno). È il primo francese che vince almeno due tappe al Giro dal 2014, quando Nacer Bouhanni vinse a Bari, Foligno e Salsomaggiore Terme.

4^ Maglia Rosa per Joao Almeida e 6^ Maglia Rosa per il Portogallo: le stesse di Svezia e Canada, nazioni che hanno vinto il Giro rispettivamente con Gosta Petterson nel 1971 e Ryder Hesjedal nel 2012.

RISULTATO DI TAPPA

1 - Arnaud Demare (Groupama - FDJ) - 188 km in 4h54'38", media 38.285 km/h

2 - Michael Matthews (Team Sunweb) s.t.

3 - Fabio Felline (Astana Pro Team) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step)

2 - Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) a 43”

3 - Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 48"

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Arnaud Demare (Groupama - FDJ)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da - Arnaud Demare (Groupama - FDJ) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step), indossata da Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

DATI MONITORATI OGGI

I dati forniti da Velon raccontano la tappa attraverso dati dispositivi per il monitoraggio in tempo reale. I dati sono disponibili a questo link.

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa Arnaud Démare: "Inizialmente stamattina pensavo che avrei potuto fare bene visto il tracciato della frazione odierna. Poi in corsa tra la fatica della tappa di ieri che si faceva sentire e il vantaggio dei quattro attaccanti che aumentava, ho iniziato a dubitare della possibilità di arrivare allo sprint. Alla fine invece è stata una volata a decidere la tappa. Ho sofferto tantissimo nel finale sul breve ma ripido strappo, per fortuna ho recuperato in fretta. Ho detto ai miei compagni di restare coperti il più possibile. Quando ho visto gli ultimi 200 metri in leggera salita ho capito che quello era il momento perfetto per partire. Una volata perfetta".





La Maglia Rosa João Almeida: "Comincio ad abituarmi alla Maglia Rosa anche se ancora non so descrivere esattamente la sensazione che provo quando la indosso. Spero di portarla ancora per qualche giorno. Ho avuto un problema alla radio e quando mi sono fermato per prendere quella di un compagno sono stato tamponato da un altro corridore, per fortuna senza conseguenze.

Non sono preoccupato per il possibile rischio ventagli di domani, corro in una squadra molto esperta per situazioni come queste. Sono rilassato anche se sento la responsabilità legata al fatto di essere in testa alla generale."







LA TAPPA DI DOMANI

Tappa 7 - MATERA-BRINDISI - 143km

Tappa praticamente pianeggiante nella sua totalità, lungo strade prevalentemente ampie e rettilinee. Brevi tratti più impegnativi e articolati in corrispondenza degli attraversamenti cittadini con i consueti ostacoli della viabilità come rotatorie, spartitraffico, isole pedonali, pavé, dossi. Negli ultimi 30 km il percorso è ospitato da strade a scorrimento veloce prevalentemente rettilinee.



Ultimi KM

Ultimi 5 chilometri in parte su strade larghe e rettilinee e in parte su vie cittadine caratterizzate da svolte consecutive e parziali restringimenti della carreggiata. Dai 5 km ai 2 km all’arrivo prevalentemente in discesa, poi sempre in leggerissima ascesa. Ultima curva a 1200 m dall’arrivo dove inizia il rettilineo finale. Arrivo su asfalto largo 7.5 m.



COPERTURA TV

I palinsesti della Tappa 7 del Giro d'Italia sono disponibili a questo link.