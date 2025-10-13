Ciclismo: l’Orange Bike Team chiude la stagione su strada con quattro podi a Collegno

Si chiude la stagione su Strada della categoria Giovanissimi con gli atleti dell’Orange Bike Team, del Cs Lys e del Gs Lupi sul percorso di Collegno, nell’edizione 2025 del Trofeo Anpi, gara che consegna ai colori rossoneri ben quattro podi grazie a Elodie Brunet, Sebastian Leo e Julien e Mathis Marchi.

In virtù dei risultati di tutte le categorie – dai G1 ai G6 -, l’Orange Bike Team chiude sul terzo gradino del podio nella classifica per società, alle spalle della Ciclistica Piossasco che precede la Gabetti Ardens Cycling Team.

G2: La vittoria va a Mattia Massano (Gabetti Ardens), con il buon quinto posto di Tommaso Vacchiero Salet (Cs Lys).

G3: S’impone, con un vantaggio di una decina di metri, Cristoforo Zarfi (Gabetti Ardens); nella volata per il secondo posto la spunta Lorenzo Alessio Podestà (Bc 2000 Borgomanero) che ha la meglio su Mathis Marchi (Orange Bike Team). Bene anche, al 4° e 5° posto, Kilina Menel (Gs Lupi Valle d’Aosta) e Edoardo Rosso (Cs Lys).

G4: Al femminile, piazza d’onoro di Elodie Brunet (Orange Bike Team) alle spalle di Nicole Castellino (Gabetti Ardens). Al maschile, l’epilogo è identico al finale dei G3: il successo va a Lorenzo Russo (Piossaso) e, per la seconda piazza, è Sebastian Leo (Orange Bike Team) ad avere ragione di Gabriele Buono (Piossasco); 6° Federico Privitelli (Cs Lys).

G5 : È secondo Julien Marchi (Orange Bike Team) nella gara vinta da Matteo Ratto (Piossasco) e, terzo, Vittorio Casale Alloa (Gabetti Ardens).

G6 : Vittoria di Federico Arcudi (Piossasco); 7° Gabriele Pession (Orange Bike Team).

Strada

Cala il sipario delle corse su Strada riservata alla categoria Allievi Donne anche per Mélanie Bosonin, impegnata questo pomeriggio a Valmorea (Como) del trofeo Cattaneo Impianti, gara di 79.400 km e vinta in volata da Anna Bonassi (Flandreslove) in 2h 16’32”, alla media di 34,893 km/h.

Sul podio salgono anche Nina Marinini (Biesse – Carrera) e Isabella De Angelis (Scuola Ciclismo Verso l’Iride). Tra le trentasette atlete che hanno tagliato il traguardo anche Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team) che chiude in 29° posizione.