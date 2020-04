AtleticaViva Online: le videoconferenze

Un folto programma di videoconferenze, che coinvolge i vari settori dell’atletica italiana, per l’aggiornamento tecnico-scientifico durante il periodo di sospensione dell’attività agonistica. Sempre più ricco il palinsesto di AtleticaViva Online, il progetto promosso e realizzato dalla Direzione Tecnica con il supporto della struttura tecnica federale per trasformare la crisi in opportunità. Oltre ai video tutorial degli atleti pubblicati quotidianamente e al vademecum con cui è decollata la nuova piattaforma, sono già pianificati tanti incontri per i tecnici attraverso il web.

Il calendario delle videoconferenze è in continuo divenire: nel pomeriggio di lunedì 6 aprile l’appuntamento è con il settore salti che affronterà il tema “Organizzazione dell’allenamento in condizioni di difficoltà”, per andare avanti mercoledì 8 aprile con la marcia (“La 50 km di marcia femminile: storia, analisi ed evoluzione di una gara”) e con la corsa in montagna (“Esiti di uno studio accademico sugli infortuni più comuni nel mountain running e strategie di prevenzione”), soltanto per citare i prossimi incontri. Per dare ulteriore valore all’iniziativa, il Centro Studi erogherà 0,5 crediti a tutti i tecnici che parteciperanno.

CLICCA QUI - LA NUOVA SEZIONE "ATLETICAVIVA ONLINE"

“In un momento così particolare - sottolinea il direttore tecnico Antonio La Torre - vogliamo cogliere l’opportunità per dedicare spazio e tempo a un confronto molto interattivo. Un modello di formazione che in futuro potrà essere reso permanente. C’è una notevole partecipazione, una frenesia che testimonia non solo la grande passione e il desiderio di tornare presto in campo, ma anche la forte volontà di discutere e di aggiornarsi. Questo impegno collettivo ci aiuta tutti a pensare a una ripartenza positiva”.

CALENDARIO VIDEOCONFERENZE (in aggiornamento)

mercoledì 8 aprile, ore 17.30 - Corsa in montagna - Esiti di uno studio accademico sugli infortuni più comuni nel mountain running e strategie di prevenzione (Marco Filosi, Alex Baldaccini, modera Paolo Germanetto)

mercoledì 8 aprile, ore 18.00 - Marcia - La 50 km di marcia femminile: storia, analisi ed evoluzione di una gara (Massimiliano Cortinovis, Gianni Perricelli, modera Ruggero Sala)

giovedì 9 aprile, ore 17.30 - Corsa in montagna - Gotta Catch’em all: più veloci nel cross e su strada per competere con i corridori africani in montagna: l’inverno 2020 di Xavier Chevrier (Paolo Germanetto), Cesare Maestri (Giordano Zanetti), Francesco Puppi (Tito Tiberti)

giovedì 9 aprile, ore 17.30 - Prove multiple - Nel bilancio generale della prova multipla (eptathlon-decathlon) quanto può influire la specializzazione in una singola specialità o in un gruppo di specialità? (Riccardo Calcini, modera Graziano Camellini)

venerdì 10 aprile, ore 17.00 - Salto con l’asta - Tecnica e didattica del salto con l’asta nei settori giovanili (Fabio Pilori, modera Andrea Giannini)

sabato 11 aprile, ore 10.45 - Corsa in montagna - Sfumature di ultramaratona: la strada e i sentieri (Monica Casiraghi, Giorgio Calcaterra, Fulvio Massa, modera Tito Tiberti)

martedì 14 aprile, ore 18.00 - Salti in estensione e alto - Analisi dei dati in gara, nei salti in estensione, con l’utilizzo dell’optojump e assimilazione di elementi di tecnica analitica in base al modello tecnico di salto del proprio atleta (Stefano Serranò, Giulio Ciotti, modera Enrico Lazzarin)

mercoledì 15 aprile, ore 18.00 - Marcia - Allenamento giovanile in questo periodo, esempi pratici ed esperienze personali, interventi allenatori del giovanile (Alessandro Gandellini, Ruggero Sala, moderano Massimiliano Cortinovis e Andrea Previtali)

giovedì 16 aprile, ore 17.00 - Lanci - Analisi cinematica degli angoli al ginocchio sinistro e al tronco all’inizio della fase di doppio appoggio nel lancio del martello e resoconto attività del settore lanci negli ultimi tre anni (Nicola Vizzoni, Francesco Angius, Renzo Roverato, modera Federico Apolloni)

ISCRIZIONI

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom. Sono ammessi fino a 100 presenti. Per le iscrizioni scrivere a:

Corsa in montagna: mountain.trail@fidal.it

Lanci: fedeapolloni87@gmail.com

Marcia: massimiliano.cortinovis1@gmail.com

Prove multiple: grazianocamellini@gmail.com

Salti in estensione e alto: ciottigiulio@gmail.com

Salto con l’asta: andrea@andreagiannini.com