Maratona: La quinta edizione della 'Isola d'Elba' confermata il 4 ottobre

Due valdostani che potrebbero aspirare al podio, Xavier Chevrier e Omar Boumaer, posso tirare un sospiro di sollievo: la quinta edizione della Maratona dell'Isola d'Elba, orginariamente in programma domenica 10 maggio, non è stata cancellata ma si correrà il 4 ottobre, rinvio deciso ovviamente per la situazione di emergenza legata al Covid 19.

La gare competitive in programma sono la maratona 42Km, la mezza maratoina 21km e la 10km; previste anche le manifestazioni non competitive Nordic Walking, Family Run e Kids Run.

La maratona dell’isola più grande dell’arcipelago toscano ha come scenario una natura mediterranea rigogliosa e il mare cristallino, in un contesto naturalistico con scorci mozzafiato, natura selvaggia e incontaminata. Lo staff organizzatore della Asd Elba Runners "è vicino ai runner colpiti dall'epidemia e alle loro famiglie ma vuole anche essere fiduciosa nel futuro e siamo certi che quanto prima torneremo a correre in serenità".