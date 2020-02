Ciclismo: Oltre 400 biker già iscritti al 2/o raduno delle ruote artigliate

L'appuntamento é per sabato 29 febbraio e, racconta Daniele Herin, tra i promotori dell'iniziativa: "Abbiamo già superato quota 400 partecipanti, un numero davvero importante, molti sicuramente attratti dal fatto di scendere con le bici su un percorso tutto innevato."

E in effetti il tracciato parte dal ghiacciaio di Plateau Rosà per poi raggiungere il centro abitato di Cervinia. L'itinerario proposto segue quello classico della famosa "Maxiavalanche", la prestigiosa competizione di mountain bike che si svolge ai piedi del Cervino nel mese di luglio e che prende il via proprio da Plateau Rosà per terminare a Cervinia, come per questo raduno.

Con la particolarità, però, che questo appuntamento di sabato 29 febbraio si disputa interamente su piste da sci innevate, con una prima parte di discesa in ghiacciaio per poi proseguire sui tracciati che attraversano le ski aree del Bontadini, di Plan Maison e del Cretaz, con il previsto traguardo in paese, per un totale di ben 10 chilometri.

Trattandosi di un raduno non c'è cronometro e nemmeno una classifica, se non il piacere di aver portato a termine una discesa (con un dislivello di 1.500 m.) alquanto particolare: "Far conoscere agli appassionati di MTB Cervinia in inverno, con un qualche cosa di unico, di speciale; il nostro è un raduno che vuole coniugare soprattutto divertimento ma con un pizzico di aggiunta di adrenalina." Del resto muri e schuss durante la discesa se ne incontrano e rimanere in sella richiede una guida attenta, anche se la neve attutisce eventuali cadute, comunque da mettere sempre in conto.

Tant'è che per tutti i partecipanti, oltre all'obbligo del casco, di guanti lunghi e di una lampada frontale (oppure montata sul manubrio), è consigliato un abbigliamento rigorosamente invernale, date le altezze su cui si sviluppa l'intero percorso.

La partenza, tutti insieme, è fissata per le ore 17.30, quando il sole inizia a tramontare, creando così un effetto scenico ancora più bello. È vietato scendere con le bici prima del via dell'evento e durante la discesa i partecipanti saranno assistiti dai Bikepatrol del Cervino e dalle guide di MTB Valdostane.