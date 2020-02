Hochey ghiaccio: IHL D1; Dopo la scinfitto a Laces per i Gladiators è salita

AHC Vinschgau Eisfix – HC Aosta Gladiators 7-2 (2-1, 2-0, 3-1)

HC Aosta Gladiators: Fabio Pietromica, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Mattia Cicchetti, Davide Baraldi, Philippe Charles, Pascal Blanc, André Guichardaz, Kevin Paillex, Luca Baraldi, David Cicchetti, Nicolò Pellegrini, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Kevin Paillex, Fabio Lombardo.

In quel di Laces, alla prima partita del playoff, i Gladiators tengono nel primo drittel, ma soccombono nel secondo e la rete nel terzo, specie di fronte agli ulteriori goal avversari, non basta a raddrizzare la serata. Sull'esito della serata pesano comunque sia la lunga trasferta affrontata dai nostri, sia la linea in meno a disposizione in panchina. La strada è ora in salita, ma è presto per perdere completamente le speranze. Si giocheranno, contro il Vinschgau, altre due partite. La prossima, a questo punto decisiva, ad Aosta sabato 29 febbraio e quella successiva in calendario per sabato 7, nuovamente in provincia di Bolzano (date, ovviamente, da confermare vista la situazione in atto). Anche in questo caso, comunque, al di là dei risultati, la società non può che plaudere alla formazione in cui hanno trovato “collocazione” numerosi giovani fuoriusciti dalle categorie giovanili, arricchendo un'esperienza di giocatori tradizionali (che a loro volta hanno trovato stimoli nuovi dall'inserimento delle nuove leve), mostrando di essere una realtà consolidata del nord-ovest. Avanti così.