Calcio: Ecc/A; La ricreazione è finita e l'Aygreville torna a vincere

A Rivoli grande prestazione dei ragazzi di Mister Rizzo. Privo degli squalificati Furfori, Gentili e Mazzocchi il tecnico propone un 4 3 3 contro un 4 3 2 1 avversario.

Pronti via! e su cross di Bonomo Ervé Favre si mangia un gol già fatto. L'Aygre fa la partita tutta riversata nella metà campo avversaria. Ma sia Favre che Brunod non riescono a buttarla dentro.

L'Aygre recrimina un rigore ma per il signor Massari di Torino si gioca. Dopo dieci minuti fischia un fallo di mano è rigpre trasformato da Andre Cuneaz 1 a 0. Si riparte e Monteleone Stefano raddoppia in mischia. E sul 2 a zero finisce il primo tempo.

Si riparte e l 'Aygre controlla la partita prende un incrocio dei pali con A. Cuneaz un paio di tiri di Brunod e di A. Bianco che impegnano il portiere avversario girandola di cambi 5 per il Rivoli il mister Rizzo cambia E. Favre entra M. Glarey dopo l'infortunio e M. Mongino per A. Bianco e l'Aygre spinge e Glarey è atterrato in area. Ma si proseguee nei 4 minuti di recupero Rizzo fa debbuttare il giovane 2003 Leonardo Battilani. Molto bravo i giovane che sfiora anche la il gol personale.

Dopo 4 pareggi e due sconfitte una vittoria meritatissima che mette fine alla ricreazione invernale e domenica tocca al Baveno.