Atletica: Ottimo esordio di Seyni Faye con primato personale agli assoluti indoor

Esordio indoor tra gli assoluti con soddisfazione per l'atleta dell'Atletica Cogne.

Impegnato nella semifinale più rapida delle tre, Seyni parte in maniera non esaltante, ma riesce a rimettersi in linea e a segnare il suo nuovo primato personale: 8"24.



La prestazione vale la dodicesima posizione a pari merito con Matteo Bonora del Team Treviso, un buon inizio di annata sportiva, secondo il suo coach, Adriano Sposato.

L'ostacolista Seyni Faye, punta dell'Atletica Cogne Aosta, è salito sul palcoscenico degli Assoluti in programma ad Ancona