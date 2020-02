Atletica: Seyni Faye agli Assoluti di Ancona

L'ostacolista Seyni Faye, punta dell'Atletica Cogne Aosta, sale sul palcoscenico degli Assoluti in programma ad Ancona.

Sabato alle 16,30 le batterie che possono valere la finale ad otto, in programma alle ore 17,50; ostacoli con Lorenzo Perini (Aeronautica) e Mattia Montini dei Carabinieri (in forse Hassane Fofana per l’influenza che gli ha fatto rinunciare a Lievin).

L'atleta allenato da Adriano Sposato è iscritto con la 16esima prestazione tra i 21 partenti; il talento valdostano, anche chitarrista della band aostana degli 'Errant Odds', cercherà di migliorarsi ancora, con l'obiettivo possibile della finale ad otto. Sarà la batteria numero 2, in sesta corsia, a vedere impegnato Seyni al cospetto di Lorenzo Perini e Chituru Ali.

Diretta web sul sito http://www.atletica.tv/